Prokarium, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf dem Gebiet der mikrobiellen Immuntherapie in der Onkologie Pionierarbeit leistet, gab heute bekannt, dass es beim Universitätsspital Lausanne (Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV) seine Option auf eine exklusive, weltweite Lizenz für die Anwendung der Salmonella-Immuntherapie in der Behandlung von Blasenkrebs ausgeübt hat.

"Dieses geistige Eigentum ist ein bedeutender Meilenstein für unser wichtigstes Onkologieprogramm, das im Jahr 2023 in die klinische Entwicklung überführt wird, und schafft außerdem die Voraussetzungen für die Ausweitung der Salmonella -Immuntherapie auf weitere solide Tumore", berichtet Livija Deban, PhD, Chief Scientific Officer bei Prokarium. "Die mikrobielle Immuntherapie ist der Goldstandard in der Behandlung von Blasenkrebs. Derzeit bestehen jedoch hohe Rezidivraten, und für Patienten sind nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten verfügbar. Prokarium bringt eine neuartige, effektive mikrobielle Immuntherapie auf einen Markt, der in den zurückliegenden 30 Jahren kaum Veränderungen erlebt hat."

Als Gegenleistung für die Exklusivlizenz leistet Prokarium eine Vorauszahlung sowie weitere Zahlungen bei Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Vermarktungsmeilensteine. Bei Zulassung eines Produkts wird Prokarium Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz entrichten.

"Seit Beginn unserer Kooperation mit Prokarium im Jahr 2019 hat unser Team in der Urologieabteilung am CHUV ein robustes präklinisches Datenpaket erstellt, aus dem hervorgeht, dass Prokariums proprietäres Salmonella-Bakterium quantitativ und qualitativ überlegene Immunantworten mit einer Kinetik bewirkt, die sich von der Standardbehandlung unterscheidet", so Dr. Denise Nardelli-Haefliger, Leiterin der Forschungsabteilung für Urologie. "Zusammen mit Prof. Patrice Jichlinski, Prof. Beat Roth, Dr. Ilaria Lucca und Dr. Sonia Domingos-Pereira freuen wir uns, dass die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit das Potenzial aufweisen, den krankheitsfreien Zeitraum zu verlängern und die Lebensqualität von Patienten mit nichtmuskelinvasivem Blasenkrebs (NMIBC) zu erhöhen."

Über den nichtmuskelinvasiven Blasenkrebs (NMIBC)

Blasenkrebs macht 5 aller neuen Krebsfälle in den USA aus und ist weltweit für 550.000 neue Fälle pro Jahr verantwortlich. Die klinische Stadieneinteilung wird durch die Tiefe der Invasion in die Blasenwand bestimmt, und mehr als 70 der Fälle werden in einem frühen Stadium diagnostiziert, das auch als nichtmuskelinvasiver Blasenkrebs (NMIBC) bezeichnet wird. Trotz der frühen Diagnose sind die einzigen zugelassenen Therapien Bacillus Calmette-Guérin (BCG), bei der es häufig zu Engpässen kommt, und eine Chemotherapie, die jeweils intravesikal verabreicht werden. Aufgrund der hohen Inzidenz und der begrenzten Behandlungsmöglichkeiten besteht bei NMIBC nach wie vor ein sehr großer ungedeckter medizinischer Bedarf.

Über das Universitätsspital Lausanne CHUV

Das CHUV, das Universitätsspital Lausanne, ist eines von fünf Universitätsspitälern in der Schweiz. Mit seinen 16 klinischen und medizinisch-technischen Abteilungen und seinem breiten Spektrum an Dienstleistungen genießt das CHUV eine hohe Reputation für seine akademischen Erfolge im Gesundheitswesen, in der Forschung und in der Lehre. Dank der Zusammenarbeit mit der Fakultät für Biologie und Medizin der Universität Lausanne und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) ist das CHUV zudem ein weithin bekanntes Zentrum für die medizinische Ausbildung und Forschung. In der Rangliste des Magazins Newsweek für das Jahr 2021 rangierte das CHUV unter den 10 besten Krankenhäusern der Welt. Der Präsident der Klinik für Urologie, Prof. Beat Roth, wird die Forschungsinitiativen und Studien zu dieser neuartigen Behandlungsoption für den Blasenkrebs mit hohem Einsatz fortführen und unterstützen.

Über Prokarium

Prokarium ist ein Biopharma-Unternehmen, das auf dem Gebiet der mikrobiellen Immuntherapie Pionierarbeit leistet. Unsere Pipeline ist dafür konzipiert, die nächste Stufe der Immunonkologie zu erreichen, und baut auf den jüngsten Fortschritten in der Krebsimmunologie auf. Das Hauptprogramm von Prokarium konzentriert sich auf einen Wandel des Behandlungsparadigmas bei Blasenkrebs durch die Orchestrierung immungesteuerter, lang anhaltender Antitumorwirkungen. Prokarium hat seinen Sitz in London, Großbritannien. Weitere Informationen unter https://www.prokarium.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220302005064/de/

Contacts:

Für Prokarium

Kristen Albright

Chief Executive Officer

kristen.albright@prokarium.com

www.prokarium.com



Medienkontakt

MacDougall Advisors

Matthew Corcoran

+1 781-235-3060

prokarium@macdougall.bio

www.macdougall.bio