Die Aktien der Lithiumexplorer haben die Marktentwicklungen bisher nicht abgebildet. Nimmt man die Millennial Lithium Übernahme z.B. dann dürfte im Sektor die M & A Tätigkeit deutlich zunehmen.

Liebe Leserinnen und Leser,

mit zunehmender Bewegung hin zu einer nachhaltigen und elektrisch betriebenen Welt hat der Rohstoff Lithium, das zur Unterstützung dieses schnellen Übergangs benötigt wird, das Potenzial, zu einer der wertvollsten Ressourcen der Welt zu werden. Einem Bericht von GlobalData zufolge wird die weltweite Nachfrage nach Lithium von geschätzten 47.300 Tonnen im Jahr 2020 auf 117.400 Tonnen im Jahr 2024 steigen.

Daher können wir uns sehr glücklich schätzen mit Alpha Lithium einen neuen Kunden bei uns begrüßen zu dürfen. Alpha Lithium ist ein in Kanada ansässiger Lithium-Entwickler mit Lithium-Sole-Projekten im argentinischen "Lithium-Dreieck". Dieses befindet sich zwischen Argentinien, Bolivien und Chile. In den vergangenen zwei Jahren hat Alpha Lithium ein bedeutendes Projekt in einem der letzten unerschlossenen Lithium-Salare Argentiniens mit ca. 27.500 Hektar im Tolillar Salar, sowie ein ca. 5.000 Hektar großes Projekt im Hombre Muerto Salar, einem der am längsten produzierenden Lithium-Salare der Welt, erworben.

Projekte:

Quelle: Alpha Lithium

In direkter Nachbarschaft zu zahlreichen produzierenden Bergbauunternehmen

Alpha Lithium befindet sich weniger als 10 Meilen von Livent entfernt, einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 3 Mrd. USD und einer über 20-jährigen Produktion auf dem nahe gelegenen Grundstück. Das Unternehmen liegt strategisch günstig etwa 10 Kilometer von Livents hochwertigem Fenix-Projekt mit geringer Verunreinigung entfernt.

Unmittelbar neben Livent befindet sich das südkoreanische Unternehmen Posco mit einer Marktkapitalisierung von rund 20 Mrd. USD. Posco war in der Gegend sehr aktiv und hat sein Lithiumprojekt erweitert, das es 2018 für 280 Millionen Dollar vom australischen Lithiumbergbauunternehmen Galaxy Resources gekauft hat.

Galaxy Resources befindet sich ebenfalls in der Nähe, und sein Projekt Sal de Vida ist eine der weltweit größten und hochwertigsten unerschlossenen Lithium-Sole-Lagerstätten mit erheblichem Erweiterungspotenzial.

Das Tolillar Salar Projekt , eines der letzten unentwickelten Salare in der argentinischen Provinz Salta.

Die Tolillar Salar Liegenschaft gilt als Flaggschiff-Projekt und umfasst 27.500 Hektar mit 10 Explorationskonzessionen, die im Salar de Tolillar Becken in der argentinischen Provinz Salta registriert sind. Somit befindet es sich inmitten des weltbekannten Lithiumdreiecks. Die gut zugängliche Infrastruktur verbindet den Projektstandort mit Salta und San Antonio de Los Cobres durch befestigte Straßennetze, Erdgasvorkommen und qualifizierte Arbeitskräfte vor Ort.

Quelle: Alpha Lithium

Mit einer begrenzten Explorationsgeschichte und einer strategischen Lage in der Nähe von mehreren Lithium produzierenden Schwergewichten, versetzt das Tolillar Salar Projekt Alpha Lithium in eine einzigartige First-Mover-Position für einen bedeutenden Bergbauerfolg.

Der Tolillar Salar befindet sich in einem intern entwässerten Becken, wobei ein Großteil der Gesteinsformationen des Grundstücks aus dem Ordovizium stammt.

Quelle: Alpha Lithium

Diese geologische Beschaffenheit hat ein Sedimentprofil geschaffen, das jüngere kontinentale Sedimente, Salzkrusten und Evaporit Ablagerungen umfasst. Aufgrund der unmittelbaren Nähe des Grundstücks zum Hombre de Muerto Salar, einem erstklassigen Lithium-Sole-Becken, wird erwartet, dass das Projektgebiet hochgradige Lithium-Entdeckungen mit geringen Verunreinigungen liefert. In zwei geophysikalischen Vermessungskampagnen entdeckte das Unternehmen außerdem strukturelle Trends, die den Salar del Hombre Muerto-Horizont nachahmen.

Erste Untersuchungen in einer Probenentnahmekampagne aus dem Jahr 2015 haben Lithiumkonzentrationen von bis zu 504 mg/L ergeben. Neuere Bohrergebnisse brachten Werte zwischen 345 bis 351 mg/l Lithium Sole aus dem Gestein hervor. Ungefähr 130 Kubikmeter pro Stunde konnte dabei die Pumpen zum Tageslicht fördern. Damit hat sich im Vergleich zu dem letzten Test die Pumpleistung mehr als verdoppelt und der Lithiumgehalt konnte um über 50% angereichert werden. Das spricht für die Leistungsfähigkeit des Teams vor Ort und ist eine positive Signalwirkung für die Investoren. Da der Verunreinigungsgrad des gewonnen Lithiumkonzentrates nur zwischen 4,9 und 5,37% beträgt, gehört die Tolillar-Sole mit zu den reinsten Lithiumsolen aus ganz Argentinien.

Nach dieser, bisher umfangreichsten, Bohrkampagne auf Tolillar plant und lizenziert Alpha weitere 10 (oder mehr) Produktionsbohrungen und erweitert die geophysikalische Studie um zusätzliche 70 VES (Vertical Electrical Sounding)-Untersuchungen.

Das Hombre Muerto Projekt

In unmittelbarer Nähe zum Tolillar Salar Projekt befindet sich das zweite Kerngebiet von Alpha Lithium. Die Hombre Muerto Claims beherbergen eine der begehrtesten Lithiumsolen der Welt, die nur mit dem Salar de Atacama in Chile vergleichbar sind. Das Projekt besteht aus verschiedenen Claims auf 5.072 Hektar im Salar Hombre Muerto und ist ca. 10 km von Tolillar entfernt.

Von den 5.072 Hektar besitzt Alpha derzeit:

? 100%ige Beteiligung an 287 Hektar (erworben im Juni 2021 für 0,7 Mio. US$);

? eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an 985 Hektar (Details unten); und

? eine Absichtserklärung zum Erwerb einer 100%-Beteiligung an 3.800 Hektar (Einzelheiten siehe unten).

Die Ausübung der Optionen und damit der finale Abschluss der noch offenen Vereinbarungen soll noch dieses Jahr in der 1. Jahreshälfte geschehen. Auch hier soll in naher Zukunft mit den ersten Bohrungen begonnen werden.

Substanzielle Präsenz in der weltweit führenden Lithium-Sole-Region:

Alpha befindet sich in der glücklichen Lage, Claims an einem Ort zu besitzen, an dem die M&A-Aktivitäten in den letzten 12 Monaten dramatisch zugenommen haben, wobei die jüngsten Transaktionen Preise von weit über 20.000 $/ha für fortgeschrittene Projekte erzielt haben. Das Unternehmen hat eine ca. 32.500 Hektar große Position im Herzen des argentinischen Lithiumdreiecks erworben, einer Region, die aufgrund der vergleichsweise niedrigen Betriebskosten und der nachgewiesenen Fähigkeit, Lithiumchemikalien aus Solen zu produzieren, auf großes Interesse gestoßen ist.

Voll mit Cash!

Die Anfang November 2021 bekannt gegebene Eigenkapitalerhöhung über 21,75 Mio. USD via einem sogenannten "Bought Deal" konnte Alpha Lithium noch im Dezember 2021 schließen. Bereits zum 30.11.21 konnte der Junior-Lithiumexplorer weitere 30 Mio. USD einnehmen, als sich Uranium One mit 15% an dem Tolillar-Projekt beteiligte. Sollte Alpha Lithium die Machbarkeitsstudie für Tolillar vorlegen, hat sich Uranium One auch noch den Zugriff auf weitere 35% Projektanteil für 185 Mio. USD gesichert. Somit würde Alpha Lithium im Falle der Ausübung eine nicht-operative 50%-Beteiligung am Projekt halten. Damit treibt die Investition von Uranium One den Zeitplan für die Erschließung aggressiv voran!

Fazit:

Mit Projekten, die sich inmitten des Lithiumdreiecks in Südamerika befinden, könnte Alpha Lithium auf einer potenziell sehr großen Lithiumentdeckung sitzen. Beide Projekte wecken extrem viel Hoffnung bei Management und Investoren, da sie von milliardenschweren Lithiumproduzenten umgeben sind, die seit Jahrzehnten aktiv Lithium produzieren. Finanziell gut ausgestattet ist man für die Projekterweiterung und den Erwerb von Genehmigungen sehr gut gerüstet und die derzeitigen Bohrkampagnen werden schon bald neue Informationen bereithalten.

