Hongkong, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Das in Hongkong ansässige, weltweit tätige Unternehmen für Elektrogeräte und Bodenpflege- und -reinigungsprodukte, Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" oder die "Gruppe") (Aktiencode: 669, ADR-Symbol: TTNDY), freut sich, mitteilen zu können, dass 2021 für TTI ein außergewöhnliches Jahr mit einem hervorragenden Umsatz- und Gewinnwachstum war. Die Gruppe erzielte einen Umsatz von 13,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 34,6 % entspricht. Im Zweijahreszeitraum übertraf die TTI mit einem Umsatzwachstum von 72,2 % den Markt deutlich. Erhöhte strategische Investitionen in neue Produkte, Fertigungskapazitäten, geografische Expansion, Logistik und Marketinginitiativen vor Ort trieben die branchenführende Leistung von TTI voran.- Organisches Umsatzwachstum von 3,4 Milliarden US-Dollar, +34,6 %, für das gesamte Jahr- Die Bruttomarge verbesserte sich im 13. Jahr in Folge auf 38,8 %, ein Plus von 54 Basispunkten- Wachstum des Nettogewinns um 37,2 % auf 1,1 Milliarden US-DollarHöhepunkte derfinanziellen Leistungfür 20212021* US$' Millionen 2020 US$' Millionen VeränderungUmsatz 13.203 9.812 +34,6 %Bruttogewinnspanne (%) 38,8 % 38,3 % +54 bpsEBIT 1.192 868 +37,2 %Den Eigentümern des 1.099 801 +37,2 %Unternehmenszurechenbarer GewinnUnverwässertes 60,04 43,80 +37,1 %Ergebnis je Aktie (USCent)Zwischendividende je 23,81 17,37 +37,0 %Aktie (ca. US-Cent)*Für das Geschäftsjahrzum 31. Dezember 2021Die Bruttomarge verbesserte sich im 13. Jahr in Folge, von 38,3 % im Jahr 2020 auf 38,8 % im Jahr 2021. Die Verbesserung der Bruttomarge ist ein direktes Ergebnis der Einführung neuer Produkte mit hoher Gewinnspanne, eines disziplinierten Mix-Managements, außergewöhnlicher Produktivitätssteigerungen und einer Hebelwirkung auf das Volumen.Das EBIT stieg um 37,2 % auf 1,2 Mrd. USD, wobei sich die EBIT-Marge um 17 Basispunkte auf 9,0 % verbesserte. Der Nettogewinn stieg um 37,2 % auf 1,1 Mrd. USD, der Gewinn pro Aktie um 37,1 % auf 60,04 US-Cents im Jahr 2020. Mit den Investitionen in Lagerbestände zur Unterstützung des Umsatzwachstums und des hohen Serviceniveaus konnte die Gruppe eine disziplinierte Betriebskapitalquote von 20,9 % des Umsatzes beibehalten.Alle Geschäftsbereiche der Gruppe in allen geografischen Regionen erzielten im Jahr 2021 ein außergewöhnliches Umsatzwachstum. Nordamerika wuchs um 33,7 %, Europa um 41,1 % und ROW um 31,8 %. Der Geschäftsbereich Power Equipment, der 90,6 % des Gesamtumsatzes ausmacht, wuchs um 37,0 % auf 12,0 Mrd. US$. Die Geschäftsbereiche Milwaukee, Ryobi DIY und Ryobi Outdoor erzielten alle ein zweistelliges Wachstum und wuchsen deutlich über dem Markt. Der Geschäftsbereich Bodenpflege und Reinigung verzeichnete ebenfalls ein starkes Umsatzwachstum von 14,8 % auf 1,2 Mrd. US$.Der Verwaltungsrat schlägt eine Schlussdividende von 1 HK-Dollar (ca. 12,87 US-Cent) pro Aktie vor. Zusammen mit der Zwischendividende in Höhe von 85,00 HK-Cents (ca. 10,94 US-Cents) pro Aktie ergibt dies eine Gesamtjahresdividende von 185,00 HK-Cents (ca. 23,81 US-Cents) pro Aktie, gegenüber 135,00 HK-Cents (ca. 17,37 US-Cents) pro Aktie im Jahr 2020, was einer Steigerung von 37,0 % entspricht.Horst Pudwill, Chairman von TTI, sagte: "Wir sind zuversichtlich, dass unsere unermüdliche, kühne Vision, unsere Kundenorientierung und unsere Geschäftsdynamik das Jahr 2022 zu einem weiteren herausragenden Jahr machen werden und TTI in den kommenden Monaten und Jahren aufregende Möglichkeiten bieten werden."Joseph Galli, CEO von TTI, kommentierte: "TTI ist jetzt in einer einzigartigen Position, um seine Führungsposition in den Bereichen kabellose Profigeräte, kabellose Heimwerkergeräte, kabellose Geräte für den Außenbereich und Bodenpflege weiter auszubauen. Wir freuen uns darauf, auch im Jahr 2022 erhebliche Investitionen in das Geschäft zu tätigen, um ein weiteres Jahr mit über dem Markt liegenden Ergebnissen und einer Steigerung der Bruttomarge zu erreichen."Informationen zu TTITTI wurde 1985 gegründet und ist seit 1990 an der Börse in Hongkong notiert. Das Unternehmen ist weltweit führend im Bereich der kabellosen Technologie für Elektrowerkzeuge, Outdoor-Elektrogeräte, Bodenpflege- und Reinigungsprodukte für private, professionelle und industrielle Anwender in den Bereichen Haushalt, Bau, Wartung, Industrie und Infrastruktur. Das Unternehmen stützt sich auf vier strategische Faktoren - starke Marken, innovative Produkte, außergewöhnliche Mitarbeiter und Operational Excellence - die eine langfristige expansive Vision zur Weiterentwicklung der Akku-Technologie widerspiegeln. Die globale Wachstumsstrategie des unermüdlichen Strebens nach Produktinnovation hat TTI an die Spitze seiner Branchen gebracht. Das leistungsstarke Markenportfolio von TTI umfasst MILWAUKEE, AEG und RYOBI Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge, RYOBI und HOMELITE Outdoor-Produkte, EMPIRE Layout- und Messprodukte sowie HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL Bodenreinigungsprodukte und -lösungen.TTI ist einer der konstituierenden Aktien des Hang Seng Index, FTSE RAFI All-World 3000 Index, FTSE4Good Developed Index und MSCI ACWI Index. Weitere Informationen finden Sie auf www.ttigroup.com.Alle aufgeführten Marken außer AEG und RYOBI sind Eigentum des Konzerns. SDVoE ist eine eingetragene Marke der SDVoE Alliance und wird unter Lizenz verwendet. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird unter Lizenz verwendet.Für Anfragen:Techtronic Industries Co. Ltd. 