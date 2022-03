Lidar-gestützte Fahrzeugerkennungssysteme liefern umfassende Verkehrsanalysen über ein Netzwerk intelligenter Schnittstellen

Cepton, Inc. (Nasdaq: CPTN) und Fibre Based Integrations, ein etabliertes Systemhaus für Glasfasertechnik, arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von Lidar-basierten Fahrzeugerkennungslösungen in Kapstadt, um eine intelligente Verkehrsinfrastruktur in der gesamten Stadt zu ermöglichen.

Das gemeinsame Projekt kombiniert das Know-how von Fibre Based Integrations in der optischen Systemintegration mit den innovativen Lidar-Technologien von Cepton. Ziel ist es, die Stadt Kapstadt bei der Kontrolle der Fahrbahnnutzung zu unterstützen und Fahrzeuge zu identifizieren, die falsche Fahrspuren benutzen. Hierfür hat Fibre Based Integrations Fahrzeugklassifizierungssysteme an Ampeln und Kreuzungen installiert, die Ceptons Helius Smart Lidar System mit Vista-P Lidar-Sensoren nutzen.

Viele Straßen in Kapstadt verfügen über ausgewiesene Busspuren, um die Effizienz des öffentlichen Nahverkehrs zu gewährleisten. Mit den Lidar-Systemen von Fibre Based Integrations kann die Technologieabteilung der Stadt hochpräzise Echtzeitdaten über die Nutzung der Busspuren sammeln, um Analysen durchzuführen, die dazu beitragen, den Verkehrsfluss sowie die Sicherheit für Autofahrer und Fußgänger zu verbessern.

Durch die hohe Genauigkeit und die räumliche Auflösung von Lidar liefern die Systeme nützliche Informationen zu Fahrzeuggrößen, Verkehrsaufkommen und -frequenz sowie Fahrspurpositionen und möglichen Hindernissen. So können Systembetreiber wertvolle Erkenntnisse gewinnen, wie eine bestimmte Kreuzung oder ein bestimmter Straßenabschnitt genutzt wird einschließlich nicht zugelassener Fahrzeugtypen auf ausgewiesenen Busspuren, Fenstern für Hauptverkehrszeiten, Informationen zum Echtzeitstatus der Fahrbahnbelegung, Wartezeiten an Ampeln und unfallträchtige Bereiche.

Josh Goosen, Systemingenieur bei Fibre Based Integrations, sagt: "Der Grund, warum wir uns für den Einsatz von Lidar-Systemen in unseren Fahrzeugerkennungs- und -klassifizierungssystemen entschieden haben, ist ihre überragende Genauigkeit. Wir haben zuvor Radare und einige andere Sensortypen getestet und festgestellt, dass ihnen die Auflösung fehlt, die erforderlich ist, um Fahrzeuge genau zu lokalisieren, zu zählen und verlässliche 3D-Informationen über ihre Größe und Geschwindigkeit zu liefern. Lidar-Geräte von Cepton haben sich im Vergleich zu anderen getesteten Systemen als die leistungsfähigsten und genauesten erwiesen, was uns neue Möglichkeiten bei der Umsetzung unserer Smart-City-Lösungen für die Stadt Kapstadt eröffnet."

Die Lidar-Technologie spielt eine immer wichtigere Rolle im Smart City-Sektor. Sie ergänzt die bestehenden Sensortechnologien, bringt mehr Genauigkeit und Effizienz und hilft dem Gesamtsystem, Erkennungsfehler zu vermeiden. Lidar-Sensoren bieten eine viel höhere räumliche Auflösung als Radarsensoren und sind bei unterschiedlichen Wetter- und Lichtverhältnissen leistungsfähiger als Kameras. Dadurch liefern sie rund um die Uhr hochpräzise Daten. Lidar-Systeme tragen auch zum Schutz der Privatsphäre bei, da sie keine biometrischen Daten erfassen. Damit eignen sie sich auch für Orte, an denen Kameras Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre wecken könnten. Der Einsatz von Lidar-Systemen in Smart-City-Anwendungen trägt dazu bei, falsch-negative und falsch-positive Ergebnisse wirksam zu reduzieren und gleichzeitig die Dateneffizienz der Systeme zu erhöhen.

Lidar-Systeme von Cepton verwenden die patentierte Bildgebungstechnologie Micro Motion Technology (MMT), die Systemintegratoren dabei hilft, den Nutzen des Lidareinsatzes zu maximieren. Das rotationsfreie, spiegellose und reibungsfreie MMT-Design macht die Cepton-Systeme zuverlässig, robust und kompakt, was eine einfache Integration und eine günstige Preisgestaltung für skalierbare Anwendungen erlaubt.

In den von Fibre Based Integrations eingesetzten Lösungen werden die Vista-P-Lidar-Sensoren von Cepton über die Helius-Wahrnehmungssoftware miteinander verbunden. So entsteht ein Netzwerk intelligenter Lidar-Sensoren, über das Fahrzeuge und Fußgänger in Echtzeit erkannt, verfolgt und klassifiziert werden können. Dies ermöglicht eine ausbaufähige, intelligente Verkehrsinfrastruktur, die Verkehrsdaten von verschiedenen Standorten aus sammelt und analysiert. Gleichzeitig wird die Bandbreitenzuweisung optimiert, da Lidar-Sensoren nur einen Bruchteil des Datenvolumens von Videokamera-basierten Alternativen verursachen.

Fibre Based Integrations und die Stadt Kapstadt prüfen den Einsatz von Ceptons Lidar-Sensoren auch zur Erweiterung der analogen und videogestützten Systeme der Stadt um eine zusätzliche Funktionalitäts- und Leistungsebene. Ziel ist es, die durch Lidar ermöglichte Klassifizierung mit einer KI-Plattform zu verbinden, um zu verstehen, wie Menschen und Fahrzeuge mit der städtischen Umgebung interagieren. Dies soll dazu beitragen, durch maschinelles Lernen nützliche Informationen für das Verkehrsmanagement und die Stadtplanung zu sammeln und so Beeinträchtigungen des täglichen Lebens der Einwohner zu minimieren.

Klaus Wagner, Direktor für Produktmanagement und Marketing bei Cepton, fügt hinzu: "Wenn unsere Städte intelligenter werden sollen, dann müssen Plug-and-Play-Lösungen, wie wir sie mit Fibre Based Integrations entwickelt haben, eine entscheidende Rolle dabei spielen. Lidar-Technologie kann den Alltag der Menschen erheblich erleichtern, ohne dass sie sich dessen vollkommen bewusst sind genau das macht intelligente Verkehrssysteme intelligent. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit mit Fibre Based Integrations fortzusetzen, um Kapstadt und andere Städte in Südafrika sicherer zu machen. Wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur den Städten helfen können, eine grünere Umwelt zu schaffen."

Über Cepton Cepton Technologies, Inc.

Cepton ist ein im Silicon Valley ansässiger Innovator von Lidar-basierten Lösungen für die Bereiche Automotive (ADAS/AV), Smart Cities, Smart Spaces und intelligente Industrieanwendungen. Mit seiner patentierten Micro Motion Technology (MMT) zielt Cepton darauf ab, Lidar für den Massenmarkt verfügbar zu machen. Die MMT-Technologie bietet ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz und ermöglicht so skalierbare und intelligente 3D-Objekterkennungslösungen für alle Branchen.

Cepton hat von einem führenden globalen Top-Fünf-OEM den bisher größten bekannten Serienproduktionsauftrag der Automobilbranche für Lidar-Sensoren in Fahrerassistenzsystemen erhalten und arbeitet mit weiteren Top-Ten-OEMs zusammen.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen mit jahrzehntelanger Erfahrung geführt. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Kunden weltweit dabei zu unterstützen, die Vorteile der Lidar-Technologie zu erschließen, um die Zukunft der autonomen Mobilität sowie smarter Verbraucher- und Industrieanwendungen mitzugestalten. Cepton hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und darüber hinaus ein Büro am Automobilstandort Detroit. Das Unternehmen ist auch in Deutschland, Kanada, Japan, Indien und China vertreten, um seinen schnell wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cepton.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Über Fibre Based Integrations

Fibre Based Integrations ist ein etabliertes Glasfaser-Systemhaus, das große Projekthäuser und Endverbraucher in der Telekommunikations-, CCTV-, Prozess- und Datenkommunikationsbranche bedient. Unser Erfolg bei der Gewinnung von Kunden ist das Ergebnis unserer Verpflichtung, eine schlüsselfertige Gesamtlösung zu liefern und einen allgemeinen Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten, der alle Aspekte des Projekts durchdringt, von der Dokumentation bis hin zu allen Komponenten und den verwendeten optischen Leitungsabschlussgeräten. Dank jahrelanger Erfahrung im Bereich der Glasfaserinstallation und -integration ist unser hochqualifiziertes Installationspersonal das Fundament, auf dem das Unternehmen aufgebaut ist. Damit Fibre Based Integrations nach den anspruchsvollsten Standards arbeiten kann, werden die Installationsteams durch modernste Fusionsspleißmaschinen, OTDR-Testgeräte und Installationsausrüstung unterstützt. Alle Inbetriebnahmetätigkeiten werden nach vollständig dokumentierten Verfahren durchgeführt, die fester Bestandteil der endgültigen Übergabe sind.

