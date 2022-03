Tokio, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -Nippon Express (India) Private Limited (im Folgenden "NX India"), ein Unternehmen der Nippon Express Holdings, Inc., hat am Donnerstag, den 20. Januar, als erstes japanisches Speditionsunternehmen ein Logistikzentrum im Frachtbereich des Indira Gandhi International Airport in Delhi, Indien, eröffnet.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202202257805-O1-90Mmldz0Foto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202202257805/_prw_PI2fl_Nx5XU1cZ.jpgZuvor hatte NX India die von seinen Kunden abgeholte Fracht direkt zu den Fluggesellschaften gebracht oder sie in einem Lager von NX India in Delhi zwischengelagert.Durch die Eröffnung eines Logistikzentrums im Frachtbereich, etwa 200 Meter vom angrenzenden Frachtterminal des Flughafens entfernt, ist NX India nun besser in der Lage, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen, indem es eine auf die zu versendenden Flüge abgestimmte Zwischenlagerung, eine rechtzeitige Lieferung an die Fluggesellschaften, eine reibungslose Zollabfertigung sowie das Sortieren und Umpacken anbietet.Die beiden Unternehmen, aus denen sich das Indien-Geschäft der NX-Gruppe zusammensetzt - NX India, das sich auf Import-, Export- und andere internationale Transporte konzentriert, und NX Logistics (India) Private Limited, das im Inlandstransport tätig ist - bieten über ein Netzwerk, das sich über 80 Standorte in 32 Städten in ganz Indien erstreckt, ein umfassendes Angebot an transportbezogenen Dienstleistungen an, darunter Import/Export von Luft- und Seefracht, Zollabfertigung, Inlandstransport, Lagerhaltung und nationale/internationale Umzugsdienste.Auch in Zukunft wird die NX Group, die frühere Nippon Express Group, die ihren Gruppennamen nach der Umstellung auf ein Holding-System im Januar umbenannt hat, ihre Netzwerke und Funktionen nutzen, um ihre Dienstleistungen zu verbessern und den immer anspruchsvolleren und vielfältigeren Logistikanforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden.Profil der Einrichtung- Name: New Delhi Airport Transit Warehouse, Nippon Express (Indien) Private Limited- Adresse: Unit No N 15&16, ACLC-2, Near New Customs House, IGI Airport, New Delhi -37- Fläche des Lagers: 509 m2Website von Nippon Express http://www.nipponexpress.com/ (https://www.nipponexpress.com/)Offizieller LinkedIn-Account: NX GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Herr) Koji Kasai oder (Herr) Homare Kato oder (Herr) Tomonori Sekiya,Abteilung für Unternehmenskommunikation,Nippon Express Holdings,Inc.,Tel.: +81-3-5801-1212,E-Mail: nxhd-pr@nipponexpress.comOriginal-Content von: Nippon Express Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161200/5161004