DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 3. März

=== *** 06:45 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 4Q (09:30 digitale BI-PK), Essen *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (09:30 virtuelle Jahres-PK; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), Darmstadt *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle Jahres-PK), Frankfurt *** 07:00 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Jahresergebnis, Köln *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK), Unterföhring *** 07:30 DE/Gea Group AG, Jahresergebnis (10:30 virtuelle BI-PK), Düsseldorf *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Lübeck 07:30 DE/GFT Technologies SE, Jahresergebnis, Stuttgart *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis, Wien 08:00 FI/Fortum Oyj, Jahresergebnis, Espoo 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Jahresergebnis, London *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj 09:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PG zum Thema "Russland, Ukraine, die deutsche Wirtschaft und der Rest der Welt", Berlin 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zu Thermo-Fenstern bei Dieselmotoren (Klage der Deutschen Umwelthilfe), Luxemburg *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 52,7 zuvor: 48,5 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,9 1. Veröff.: 57,9 zuvor: 53,1 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,6 1. Veröff.: 56,6 zuvor: 52,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 51,1 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,8 zuvor: 52,3 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Januar 10:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Verhandlung über Schadenersatz für coronabedingte Betriebsschließung, Karlsruhe 10:30 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, BI-PK (virtuell) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,8 1. Veröff.: 60,8 zuvor: 54,1 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +2,3% gg Vm/+26,9% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vm/+26,2% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,0% zuvor: 7,0% *** 13:00 DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2021 (inkl. Vergütungsbericht), Walldorf *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 3. Februar 14:00 DE/Volkswagen AG (VW), PK (digital) mit Ulbrich, Vorstandsmitglied Marke Volkswagen - Geschäftsbereich "Technische Entwicklung" *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,7% gg Vq 1. Veröff.: +6,6% gg Vq 3. Quartal: -5,0% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq 3. Quartal: +9,3% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 232.000 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,8 1. Veröff.: 56,7 zuvor: 51,2 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 61,0 Punkte zuvor: 59,9 Punkte *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Februar - NL/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 4Q, Amsterdam ===

