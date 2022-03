DJ INDEXÄNDERUNG/MSCI nimmt russische Aktien aus Schwellenländer-Indizes

Von Justin Baer

FRANKFURT (Dow Jones)--MSCI hat am Mittwoch beschlossen, russische Aktien aus seinen Indizes für Schwellenländer zu streichen. Der Ukraine-Krieg habe die Moskauer Börse lahmgelegt, was dazu führe, dass internationale Investoren ihre Bestände nicht mehr verkaufen könnten, teilte der Finanzdienstleister und Index-Betreiber mit. An der Moskauer Börse findet seit Wochenbeginn kein Handel statt und auch am Donnerstag wird dieser ausgesetzt bleiben.

"MSCI erhielt Rückmeldungen von einer Vielzahl von Investoren, darunter Vermögensverwaltern, Broker-Händlern und Börsen, die mit überwältigender Mehrheit bestätigten, dass der russische Aktienmarkt derzeit nicht investierbar ist und dass russische Wertpapiere aus den MSCI Emerging Market Indizes entfernt werden sollten", so das Unternehmen in einer Erklärung. Vor diesem Hintergrund würden russische Wertpapiere am 9. März von "Emerging Markets" in den Status "Standalone Market" verschoben.

FTSE Russell hatte am Mittwoch ebenfalls Pläne angekündigt, russische Aktien aus seinen Indizes zu entfernen. "Russland wird mit Wirkung vom Montag, den 7. März, aus allen FTSE Russell Equity Indizes gestrichen", teilte das Unternehmen mit.

