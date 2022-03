DGAP-News: Montano Real Estate GmbH / Schlagwort(e): Fonds

Montano Real Estate legt einen offenen Immobilien-Spezialfonds im Bereich Public Sector auf



03.03.2022 / 07:00

Montano Real Estate legt einen offenen Immobilien-Spezialfonds im Bereich Public Sector auf - Erstes Closing für Mehranlegerfonds "Montano Public Sector Fonds I" mit ausgewogenem Rendite-Risiko-Profil erfolgt - Nächster konsequenter Schritt in der Erweiterung des Leistungsspektrums von Montano München, 3. März 2022 - Die Montano Real Estate GmbH ("Montano", www.montano.eu), einer der führenden unabhängigen Investment Manager auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt, hat einen Mehranleger-Spezialfonds gemeinsam mit der IntReal als Service-KVG erfolgreich aufgelegt. Damit wird die angekündigte Erweiterung des Leistungsportfolios um eigene Investmentprodukte weiter umgesetzt. In einem ersten Closing konnte der "Montano Public Sector Fonds I" signifikante Eigenkapitalzusagen einwerben und verfügt somit bereits zum Start über ein Gesamtinvestitionsvolumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Insgesamt soll der Fonds 500 Millionen Euro investieren. Der "Public Sector Fonds I" konzentriert sich auf Core-Objekte im Bereich der Büro- und Spezialimmobilien mit staatlichen oder staatsnahen Nutzern. Die Attraktivität dieser Assetklasse liegt unter anderem darin begründet, dass es sich bei staatsnahen Nutzern stets um Mieter mit sehr guter Bonität handelt, die aufgrund hoher Umzugshürden an langfristigen Mietvertragslaufzeiten interessiert sind. Mehrere Studien[1] zeigen, dass sich der Vermietungsmarkt mit Mietern der öffentlichen Hand auch während der Coronakrise als sehr robust erwiesen hat. Montano verfügt im Bereich der an staatliche Nutzer vermieteten Immobilien bereits über langjährige Erfahrung und ein sehr gutes Netzwerk. Bei der Auswahl der Investitionsobjekte verfolgt Montano ökologische Merkmale. Die Erfüllung entsprechender Kriterien wird von Montano bereits im Ankaufsprozess bewertet und bei der Investitionsentscheidung des Fonds berücksichtigt. Das trägt der zunehmenden Relevanz des Nachhaltigkeitsthemas für die öffentliche Hand Rechnung. Zudem qualifiziert der Fonds nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung. "Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das uns institutionelle Investoren entgegengebracht haben. Es ist die Basis, dass wir heute das erste Closing unseres Public Sector Fonds verkünden können", sagt Ramin Rabeian, Mitbegründer und Managing Partner von Montano Real Estate. "Das ist der nächste konsequente Schritt in der Erweiterung des Leistungsspektrums von Montano. Dem sollen dieses Jahr noch weitere folgen. Insofern bin ich schon jetzt zuversichtlich, unsere für dieses Jahr selbstgesteckten ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen." Als Service-KVG des Fonds fungiert die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft, als Verwahrstelle agiert die BNP Paribas Securities Services. Hinweis: Risiko und Rendite bei einer Fondsanlage hängen von der Anlagestrategie sowie der Marktentwicklung der einzelnen Vermögensbestandteile des Fonds ab. Über die Montano Real Estate GmbH

Die Montano Real Estate GmbH ist einer der führenden unabhängigen Investment-Spezialisten auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt mit Büros in München, Frankfurt und Berlin. Institutionelle Investoren finden bei Montano zu ihrem Risikoprofil passende, sichere und besonders renditestarke Investmentprodukte. Die umfassende Erfahrung im Asset Management für institutionelle und internationale Investoren sicherte dem 2013 von Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl gegründeten Unternehmen stetiges Wachstum und lukrative Wertsteigerungen deutlich oberhalb des Marktniveaus.

www.montano.eu Kontakt

Montano Real Estate GmbH

Lenbachplatz 5

80333 München

Tel +49 89 24 21 69 80 0

Email presse@montano.eu Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung, die von Montano Real Estate GmbH, dem Asset- und Property Manager des "Montano Public Sector Fund I" ("Fonds"), verfasst wurde. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des seitens der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ("INTREAL") verwalteten Fonds sind den jeweils gültigen Vertragsunterlagen (d.h. den Anlagebedingungen und sonstigen Vertragsdokumenten, den in dem gemäß § 307 KAGB erstellten Dokument enthaltenen Informationen sowie - bei semi-professionellen Anlegern - den etwaigen wesentlichen Anlegerinformationen) sowie dem letzten Jahresbericht zu entnehmen. Jene Dokumente sind die alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Anteilen an dem Fonds. Bitte beachten Sie diese, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der nicht in Bezug auf einen Referenzindex verwaltet wird. Der Fonds ist ein offener Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gem. § 284 KAGB und darf nicht an Privatanleger i.S.v. § 1 Abs. 19 Nr. 31 KAGB vertrieben werden.



Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher Sprache in elektronischer Form unter https://www.intreal.com/wp-content/uploads/2021/07/Zusammenfassung-der-Anleger-rechte.pdf erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen selbige in Papierform kostenlos zu. Sie können diese bei Montano Real Estate, Lenbachplatz 5, 80333 München oder bei der IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ("INTREAL"), Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg, anfordern. Sofern Angaben zu einzelnen Finanzinstrumenten oder Emittenten gemacht werden, ist hiermit keine Empfehlung bestimmter Finanzinstrumente beabsichtigt. Die künftige Wertentwicklung des Fonds hängt auch von der persönlichen Situation des Anlegers in Bezug auf seine Besteuerung ab und kann sich in Zukunft ändern. Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument weder eine Rechts- noch eine Steuerberatung darstellt oder ersetzt. Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Annahmen wurden mit Sorgfalt und im Vertrauen auf die Richtigkeit der uns von Dritten überlassenen Daten erstellt, allerdings können wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen übernehmen. Die diesem Dokument zugrundeliegenden Parameter können sich zudem ändern, so dass es möglich ist, dass diese Annahmen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr aufrechterhalten werden können.

Quelle: [Montano Real Estate GmbH] (Stand: 02.03.2022), soweit keine anderen Quellen angegeben.



[1] In Andienung an Studien von bulwiengesa.

