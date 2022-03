Seit Anfang März empfängt das neue Adina Hotel Düsseldorf Gäste. In unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof bietet es Geschäfts- wie Urlaubsreisenden ein Zuhause auf Zeit mit voll ausgestatteten Apartments und 4-Sterne-Hotelservices. Auf dem neugestalteten Areal an der Harkortstraße direkt am Hauptbahnhof bietet das Adina Hotel Dusseldorf seinen Gästen 201 vollausgestattete Studios und Apartments mit einer Größe ...

