Der Außenwerbekonzern hat im vergangenen Jahr dank einer starken Nachfrage die eigenen Erwartungen übertroffen. Rückenwind gaben laut Mitteilung die digitale Außenwerbung oder die programmatische Vermarktung von Inhalten. Für das laufende Jahr rechnet der im MDAX notierte Konzern erneut mit einem zweistelligen Wachstum.



Den Umsatz steigerte STRÖER 2021 den vorläufigen Zahlen zufolge um 13 % auf 1,63 Mrd. Euro. Das bereinigte EBITDA legte um 13 % auf 513 Mio. Euro zu. Bereinigt und nach Steuern verdiente STRÖER 170 Mio. Euro, das ist ein Plus von 35 %.



Das gute Wachstum aus dem Vorjahr setzt sich derweil fort: Das dynamische Momentum des vierten Quartals hat sich laut Unternehmensangaben bisher auch im ersten Quartal 2022 fortgesetzt. Insofern erwartet man auf Konzernebene ein Umsatzwachstum von 10 bis 14 % und trotz der weiter starken Wachstumsinvestitionen eine mindestens ebenso dynamische Ergebnis-Entwicklung. Die ausführlichen Geschäftszahlen sowie den Dividendenvorschlag will das Unternehmen am 30. März präsentieren.



