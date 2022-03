Die Stabilisierung an den Aktienmärkten dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Der DAX, der am Vortag knapp über der Marke von 14.000 Punkten geschlossen hatte, wird noch ein wenig höher erwartet. Der Broker IG taxiert den Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel mit 14.052 Zählern leicht im Plus.Am Vortag war der Leitindex zunächst auf den tiefsten Stand seit gut einem Jahr gefallen, hatte sich dann aber stabilisiert. US-Außenminister Antony Blinken hält diplomatische Verhandlungen im Ukraine-Krieg ...

