Der deutsche Leitindex hat gestern lange nach einer Richtung gesucht. Zu Handelsbeginn lag der DAX noch in der Verlustzone. Am Ende ging er mit Gewinnen aus dem Handel. Der DAX schloss bei 14.000 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 0,7 Prozent. Marktidee: Bayer Bayer hat am Dienstag Geschäftszahlen vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Seitdem ging es für die Aktie kräftig nach oben. Dabei sprang das Papier über mehrere wichtige Marken und stieg auf ein Neun-Monats-Hoch. Jetzt rücken die nächsten zwei Widerstände in den Fokus. Erst bei einem Anstieg über die zweite Hürde würde sich auch das langfristige Chartbild deutlich aufhellen.