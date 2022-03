LOGN SW- Logitech stellt für 2022/23 einen höheren Gewinn in Aussicht VZNSW-VZ Holding AG: Erfolgreiches Jahr für die VZ GruppeNOVN SW-Novartis erhält für Tislelizumab Orphan-Drug-Status von der FDA MW-BMW to Invest More Than $200m at South Carolina PlantGIL-DMG MORI: RUSSLAND-STOPP WIRD GERINGE AUSWIRKUNGEN HABENHAG-Hensoldt-Aktionär KKR nutzt jüngsten Kurssprung zum Kasse machen, verkauft 10m Aktien zu €23 BAS-WINTERSHALL DEA SCHREIBT FINANZIERUNG VON NORD STREAM 2 AB, 1 Mrd €HTG- HomeToGo GmbH: vorläufige Zahlen FY21 underlying adj EBITDA -€22M; Rev €95MRHM-FinanzNachr: Rüstungskonzern Rheinmetall rechnet mit bis zu 3000 neuen Stellen Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen ...

