Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist in dieser Woche auf Richtungssuche. Gestern schloss er nahezu unverändert. Heute könnte es zum Handelsstart nach oben gehen. Die Vorgaben aus den USA sind sehr gut. In Asien ist das Bild dagegen uneinheitlich. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Intel, Rheinmetall, Hensoldt, Leonardo, Bayer, Allianz und BioNTech. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.