Mountain View, Kalifornien, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -Da E-Commerce weiterhin einer der wichtigsten Shopping-Kanäle bleibt, ermöglicht Bloomreach Unternehmen aussagekräftige Kundenbeziehungen durch Personalisierung aufzubauenBloomreach, die weltweit führende Commerce Experience Cloud, gab heute eine neue Investition in Höhe von 175 Millionen US-Dollar bekannt, wodurch sich die Bewertung des Unternehmens innerhalb eines Jahres auf 2,2 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt hat. Die Finanzierung, die auf eine im Januar 2021 angekündigte Investition in Höhe von 150 Millionen US-Dollar folgt, wurde von Goldman Sachs Asset Management ("Goldman Sachs") unter Beteiligung der bestehenden Bloomreach-Investoren Bain Capital Ventures und Sixth Street Growth geleitet.Der Bereich E-Commerce ist in den letzten zwei Jahren schlagartig gewachsen, vor allem durch Verbraucher:innen, die digitale Kanäle nicht nur für ihre Gelegenheitskäufe nutzen, sondern viel mehr für notwendige Basics. Bloomreach ermöglicht es Unternehmen, Customer Journeys kanalübergreifend zu personalisieren, indem sie eine einzigartige Kombination aus Kunden- und Produktdaten nutzen, um digitale Experiences zu liefern, die auf jede einzelne Kundin und jeden einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Letztlich bauen Unternehmen bedeutungsvollere Beziehungen zu ihren Kunden auf und steigern die Conversion-Rate, indem sie sicherstellen, dass die oder der richtige Kunde immer das richtige Produkt findet.Bei einem voraussichtlichen Anstieg der Umsätze im E-Commerce von 7,4 Billionen US-Dollar bis 2025 weltweit, ist Unternehmen daran gelegen, den wachsenden Markt digitaler Verbraucher:innen mit datengesteuerter Personalisierung anzusprechen. Die rasant-wachsende Nachfrage an bedeutungsvollen Commerce Experiences, zeigte sich in einer rekordartigen Dynamik für Bloomreach, die gleichauf mit dem anhaltenden E-Commerce-Wachstum seiner Kundinnen und Kunden ist. Im Jahr 2021 erzielte Bloomreach 63 % mehr seines wiederkehrenden Jahresumsatzes (ARR) im Vergleich zum Vorjahr und gewann über 100 neue Marken hinzu. Außerdem wuchs die Produkt-Range der Commerce Experience Cloud von Bloomreach beträchtlich - darunter der Launch der Headless-Content-Plattform Bloomreach Content, die Veröffentlichung der innovativen und neuen Features des Discovery-Bereichs und die Einführung der Engagement-Sparte mit der Übernahme der marktführenden Customer Data and Experience Platform Exponea."Wir freuen uns sehr, mit dem Bloomreach-Team zusammenzuarbeiten und uns einer Gruppe hochkarätiger Investoren anzuschließen, die einen Marktführer in dieser Kategorie unterstützen", sagte Stephen Kerns, Managing Director bei Goldman Sachs Asset Management. "Die starke Performance des Unternehmens spiegelt eindeutig den innovativen Ansatz in diesem Bereich und den zunehmenden Rückenwind des Marktes wider. Wir sehen enorme Chancen für Bloomreach, da Unternehmen ihre Commerce Experiences in Richtung Personalisierung und Engagement weiterentwickeln werden."Nach der jüngsten Finanzierungsrunde plant Bloomreach, weiter in die Entwicklung innovativer, personalisierter Use Cases zu investieren, die auf die gesamte Commerce Experience Cloud und die Leistungsfähigkeit der gesamten Product Suite zugreifen. Darüber hinaus wird Bloomreach diese Investition nutzen, um seine Go-to-Market-Teams weiter auszubauen, um seinen Business-Wachstum weltweit voranzubringen."Dies war ein Jahr der Transformation für Bloomreach. Wir sehen diese Finanzierung als Bestätigung unserer einzigartigen Commerce-Experience-Strategie und als Ausdruck des Bedarfs an Technologien, die es Unternehmen ermöglichen, sich auf dem E-Commerce-Markt von der Konkurrenz abzuheben, statt einfach nur einen Store zu eröffnen", sagt Raj De Datta, CEO und Mitgründer von Bloomreach. "Bloomreach hat schon immer anders darüber gedacht, was datengestützte Personalisierung erreichen kann, und mit dem Kapital und den Ressourcen, die Goldman Sachs mitbringt, können wir unser unermüdliches Streben nach unvergleichlichen und messbaren Erlebnissen für Menschen und Unternehmen weltweit beschleunigen."Über BloomreachBloomreach ist weltweite Nummer 1 der Commerce Experience Clouds, die es Marken ermöglicht, ihre Customer Journeys auf das nächste Level zu heben und Kundenerwartungen zu übertreffen. Das Portfolio steht im Zeichen von Personalisierung und digitalem Wachstum und bietet mit Produkten wie Discovery beispielsweise Suchfunktionen und Merchandising auf Basis von AI. Mit Content liefert Bloomreach ein Headless CMS, und mit Engagement eine marktführende Customer Data Platform, inklusive diverser Marketing Automation Lösungen. Gemeinsam vereinen diese Lösungen sowohl die Power von Kunden- und Produktdaten als auch den Speed und die Skalierbarkeit von AI-Optimization. So entstehen umsatzstarke Commerce-Experiences, die zu Conversions über alle Kanäle und Customer Journeys hinweg führen. Mehr als 850 Brands weltweit nutzen Bloomreach bereits - darunter Connox, Conrad, Deutsche Telekom, Peek & Cloppenburg, babywalz, Bosch, Puma, Krombacher, FC Bayern München und Edeka. Weitere Information gibt es unter Bloomreach.com.Über Goldman Sachs Asset ManagementGoldman Sachs Asset Management bringt traditionelle und alternative Anlagen zusammen und bietet Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt eine engagierte Partnerschaft mit Fokus auf langfristige Performance. Als wichtigsten Anlagebereich innerhalb von Goldman Sachs (NYSE: GS) bieten wir weltweit führenden Institutionen, Finanzberatern und Privatpersonen, Investment- und Anlageberatung. Dabei greifen wir sowohl auf unser enges und globales Netzwerk zurück, als auch auf unsere maßgeschneidertes Expertenwissen aller Regionen und Märkte - mit einem betreuten Vermögen von mehr als 2 Billionen US-Dollar weltweit zum 31. Dezember 2021. Unsere Ambitionen sind langfristige Beziehungen, die auf Überzeugung, nachhaltigen Ergebnissen und gemeinsamem Erfolg basieren - bestrebt durch die Leidenschaft für die Performance unserer Kunden. Folgen Sie uns auf LinkedIn.michelle.demaio@bloomreach.comMedia Contact:BloomreachMichelle DeMaioCorporate Communicationsmichelle.demaio@bloomreach.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/327274/bloomreach_logo.jpgOriginal-Content von: Bloomreach, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161813/5161041