Präzisionsgefertigtes BirdBike nun exklusiv über Halfords erhältlich

Bird Global, Inc. (NYSE:BRDS), ein führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundliche Beförderung mit Elektrofahrzeugen gab heute die Verfügbarkeit seines maßgeschneidert konzipierten und gefertigten E-Bike, des Bird Bike in ganz GB bekannt. Das Bird Bike ist nun über den exklusiven Einführungspartner, den größten Fahrradeinzelhändler des Vereinigten Königreichts, Halfords, via birdbike.co.uk erhältlich.

Bird brings its state-of-the-art electric BirdBike to the UK (Photo: Business Wire)

Das Bird Bike wurde von Birds eigenem Ingenieursteam Experten der Bereiche Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Mikromobilität auf reibungsloses und kraftvolles Fahren hin konzipiert. Zu den Sicherheitsmerkmalen, die zu den besten in dieser Klasse gehören, zählen ein 250-W-Bafang-Motor in der Hinterradnabe mit einer Unterstützungsleistung von bis zu 25 km/h und einer Reichweite von bis zu 100 km, ein Antriebsstrang mit 7 Gängen von Shimano, um zusätzliche Kraft an den steilen Steigungen GBs zu liefern, integrierte LED-Leuchten und ein Armaturenbildschirm mit Hintergrundbeleuchtung am Lenker. Das Bird Bike gibt es in drei Farbstilen, Stealth Black, Gravity Grey und Starling Blue, und es lässt sich auch zwecks zusätzlicher Sicherheitsalarme und Batteriekontrollen per Bluetooth mit der Bird-App verbinden.

Das Eintreffen des Bird Bike stimmt mit dem derzeitigen Zeitgeist im Vereinigten Königreich überein mit über 2,4 Millionen Online-Suchabfragen nach "Electric Bike" während des letzten Jahres und den Äußerungen von Einwohnern GBs, von denen nahezu 40 sagen, sie würden wesentlich mehr radeln, wenn sie eines besäßen. Die Nachfrage nach E-Bikes steigt weiterhin stark an, wobei deren Anzahl weltweit für das Jahr 2023 auf 300 Millionen geschätzt wird, also eine Steigerung um 50 gegenüber 20191

"Das Vereinigte Königreich investiert intensiv in seine Infrastruktur für Fahrräder, und die Menschen suchen nach elektrischen Mikrofahrzeugen, um ihre mit fossilen Energien betriebenen Fahrten zu ersetzen. Das Bird Bike bietet nicht nur Neulingen und erfahrenen Radfahrern zugleich eine neue Art von Fahrt, sondern auch jene Sicherheits- und Technologiestandards, für die unsere Marke steht", sagte Brian Buccella, Senior Vice President, Government Partnerships and Consumer Products bei Bird. "Wir sind unsäglich stolz darauf, für die Einführung des Bird Bike in GB mit Halfords zusammenzuarbeiten. Das Engagement des Unternehmens für elektrisch betriebene Beförderung und die Gewährleistung eines Service höchster Qualität, sowohl in seinen Läden als auch online, stimmt perfekt mit unseren Werten bei Bird überein."

Vom Bird Bike mit einem Preis von 1.999 £, gibt es zwei Modelle, das mit Diamantrahmen, der mit einem Bein überstiegen werden muss, und das mit Schwanenhalsrahmen, durch den man unmittelbar an die Pedale gelangt und das ab kommendem Sommer verfügbar sein wird. Bestellungen können über die Website von Halfords gemacht werden, und Teams in Haldfords' Läden bauen das Rad dann abholbereit zusammen.

"Wir sind begeistert, der exklusive Einführungspartner für das Bird Bike in GB zu sein, das bei Halfords online verfügbar sein wird", so Rebecca Blewitt Einkäuferin für E-Bikes bei Halfords. "Das E-Bike weist eine sehr innovative Konzeption auf, und wir können es kaum erwarten bis unsere Kunden das erste in Empfang nehmen!"

Halfords ist im Vereinigten Königreich der führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen des Bereichs Fahrräder und Kraftfahrzeugszubehör. Kunden, die ein Bird Bike über Halfords gekauft haben, kommen aufgrund der exklusiven Einführungspartnerschaft in den Genuss einer Reihe von Service-Vorteilen. Zu diesen gehören, dass einer der mehr als 3.000 Techniker von Halfords ihnen die Mühe erspart und das Rad für die Kunden zusammenbaut, Sicherheitsüberprüfungen, um zu gewährleisten, dass es fahrbereit ist, sowie die Möglichkeit, ein Bird Bike zu bestellen und es bei einem der 404 Läden von Halfords ausliefern zu lassen.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf https://birdbike.co.uk/

Über das Bird Bike:

Im Rahmen seiner Mission, eine Zugangsmöglichkeit zu umweltfreundlicher Mobilität für Alle zu bieten, wurde Birds Verbraucher-E-Bike durch Birds eigenes Ingenieurs- und Designerteam maßgeschneidert. Dieses preisgekrönte Team ist das gleiche, das den Bird Three, den umweltfreundlichsten Sharing-E-Scooter der Branche auf den Markt gebracht hat. Zu den Funktionen des Bird Bike, das mit Blick auf das Vergnügen, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit hin konzipiert wurde, gehören:

Maximale Unterstützung durch elektrischen Antrieb für eine Geschwindigkeit von 25 km/h für effiziente Fahrten

von 25 km/h für effiziente Fahrten Bafang-Motor in der Hinterradnabe macht das Pendeln zu einem mühelosen Vergnügen

macht das Pendeln zu einem mühelosen Vergnügen Sicherheitszertifizierung und ein IP65 übersteigender Wasserschutz erhöhen Sicherheit und Schutz

erhöhen Sicherheit und Schutz Leicht lesbarer LCD-Bildschirm zeigt Geschwindigkeit, zurückgelegte Entfernung und Akkukapazität an

zeigt Geschwindigkeit, zurückgelegte Entfernung und Akkukapazität an Durchstichresistente Reifen "Kwick K Shield+" von Kenda minimieren die Wahrscheinlichkeit einer Reifenpanne

minimieren die Wahrscheinlichkeit einer Reifenpanne Tourney 7 Speed und RapidFire Plus Shift von Shimano bieten eine flexible Gangschaltung

bieten eine flexible Gangschaltung Integrierte, intensiv sichtbare LED-Leuchten gewährleisten 180° Sichtbarkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit

gewährleisten 180° Sichtbarkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit 346 Wh 36 Volt entfernbare Batterie, basierend auf LG-Zellen bietet bis zu 100 km elektrische Reichweite

bietet bis zu 100 km elektrische Reichweite Tektro-Scheibenbremsen vorn und hinten gewährleisten hohe Bremskraft

gewährleisten hohe Bremskraft Vollständig verstellbare Sitzhöhe sorgt für Bequemlichkeit unterwegs

sorgt für Bequemlichkeit unterwegs Bluetooth-Anschlussmöglichkeit für die Bird-App hilft den Besitzern von Bird Bikes, die Leuchten des Fahrzeugs bequem an- und auszustellen sowie die Batteriereichweite und die zurückgelegten Kilometer zu sehen

Weitere Abbildungen können Sie hier betrachten.

Über Bird

Bird ist ein Unternehmen, das sich dem Zweck verschrieben hat, Gemeinden auf der ganzen Welt erschwingliche und umweltfreundliche Beförderungslösungen mit Elektrokleinstfahrzeugen wie E-Rollern und E-Bikes zur Verfügung zu stellen. Bird wurde 2017 von Travis VanderZanden, einem Pionier im Transportwesen, gegründet und dehnt sich derzeit rasch aus. Heute sind die Flotten seiner Elektrokleinstfahrzeuge in Verleihsystemen in mehr als 350 Städten weltweit verfügbar, die Produkte können aber unter www.bird.co sowie über führende Einzelhändler und Vertriebspartner auch käuflich erworben werden. Bird arbeitet eng mit den Städten zusammen, in denen das Unternehmen tätig ist, um eine zuverlässige und erschwingliche Beförderungslösung für die dort lebende und arbeitende Bevölkerung bieten zu können.

1Alle Daten via https://www.tredz.co.uk/research/e-bike-stats-2021

