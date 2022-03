Wie offizielle Daten von heute früh zeigen, ist die Inflation in der Türkei im Februar im Jahresvergleich auf 54,44 Prozent gestiegen nach 48,69 Prozent im Januar. Im folgenden Chart sieht man die Entwicklung der Inflation in den letzten 25 Jahren. Auf so einen großen Zeitraum muss man schon blicken, um Teuerungsraten in ähnlichen Dimensionen zu ...

