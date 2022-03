Hannover (www.anleihencheck.de) - Durch die begonnene Invasion der Ukraine am 24. Februar hat der russische Präsident Wladimir Putin die Weltgemeinschaft in eine Schockstarre versetzt, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.Die Marktteilnehmer im SSA-Segment hätten diese schrecklichen - einen anderen Ausdruck zu verwenden, würde der Situation nicht gerecht werden - Nachrichten zunächst verarbeiten und bewerten müssen, bevor sich neue Emissionen ihren Weg gebahnt hätten. Zwei Emittenten hätten jedoch einen Tag vor der Invasion noch ihren Weg auf die Bühne gefunden: Das Bundesland Thüringen (Ticker: THRGN) habe EUR 500 Mio. in Form einer siebenjährigen Anleihe (ISIN DE000A3MQQT9/ WKN A3MQQT) zu ms -13 Bp am Markt platziert. Der Bond weise einen Kupon in Höhe von 0,5% auf und erziele eine Emissionsrendite von 0,611% per annum. Das Orderbuch habe sich auf EUR 750 Mio. belaufen, was einer Bid-to-Cover Ratio von 1,5x entspreche. ...

