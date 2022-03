Logistische Maßnahmen für menschliches Wangen- und Knorpelgewebe bringen Mehrwert für die regenerative Medizin

Eine hocheffiziente Methode für den Transport der Hornhaut von toten menschlichen Spendern, die von japanischen Wissenschaftlern entwickelt worden ist, könnte die Verfügbarkeit von Spenderaugen für Millionen von Patienten mit Hornhautblindheit erhöhen, die auf eine Hornhauttransplantation zur Wiederherstellung ihrer Sehkraft warten. Die OPTRACT-Methode, mit der menschliches Wangen- und Knorpelgewebe auf dem Transport zwischen Krankenhäusern und Laboratorien besser erhalten bleibt, macht die Zellalterung rückgängig und wurde in Japan für die Verbesserung der Funktionsfähigkeit von Immunzellen unter Mikroschwerkraft patentiert. Diese Erfolge sind die Vorboten einer futuristischen Strategie zur Auswertung der Folgen von interstellaren Umgebungen auf menschliche Zellen in Raumstationen ohne Schwerkraft, deren potenzieller Schutz vor altersbedingten Schädigungen laut den Wissenschaftlern zu Lösungen in Bezug auf Gebrechlichkeiten im Alter führen könnte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220302006164/de/

A cell repository aboard a space station in zero gravity or in a micro gravity of other planets or inter-stellar space, in which, if aging related implications or damages to cells could be alleviated, storing human stem cells for certain duration, with suitable gravitational forces and then re-infusion, might yield restoration of youth. Accomplishments by OPTRACT method-based transportation of cells and tissues between hospitals and laboratories for regenerative medicine cell therapy applications, human cadaver corneal transportation across destinations and cryopreservation of stem cells; several published by the Japanese scientists and granted patents, have paved way to these futuristic research strategies of space-age anti-aging solutions. The OPTRACT method based in vitro culture has yielded reversal of senescence of human chondrocytes in the lab, employing proprietary tissue engineering techniques. (Graphic: Business Wire)