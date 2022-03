Warum Gold? Warum jetzt?: Goldaktien gehören derzeit zu den Aktien mit der besten Performance

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

die russische Invasion in der Ukraine hat die Weltmärkte in Aufruhr versetzt, und Investoren eilen zu sicheren Häfen. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit in Gold zu investieren, ist ein Anlageprinzip, da das gelbe Metall einen hervorragenden Schutz gegen Inflation und Marktvolatilität bietet.

Im Jahr 2020, dem Jahr, in dem Covid-19 die Weltwirtschaft auf den Kopf stellte, erreichte der Goldpreis im August ein Allzeithoch von 2.067,15 $ pro Unze, wie der World Gold Council berichtete.

Jetzt, da die Russland-Ukraine-Krise Panikwellen in der Finanzwelt auslöst, steht Gold wieder im Rampenlicht. Zu Beginn der russischen Invasion stieg er auf 1.973,96 $, was ein 18-Monats-Hoch war. Am 1. März wird er bei 1908,70 $ gehandelt.

Analysten sind der Meinung, dass der Aufwärtstrend bei Gold sowie Öl und anderen Rohstoffen wahrscheinlich anhalten wird, solange die globalen Turbulenzen anhalten.

Jim Wyckoff, Senior Analyst bei Kitco Metals, sagte gegenüber Reuters:

"Wenn die geopolitischen Spannungen wirklich hoch werden, ist Gold immer noch der wichtigste sichere Hafen, der die Krypto-Währungen und sogar andere Vermögenswerte wie Staatsanleihen übertrifft"

Wenn der Goldpreis steigt, können Bergbauunternehmen dieses Wachstum huckepack tragen und höhere Renditen erzielen. Der Bergbau ist eine zyklische Branche, und das aktuelle Szenario deutet auf einen Aufwärtstrend in absehbarer Zeit hin. Der globale Goldminenmarkt wird bis 2026 voraussichtlich einen geschätzten Wert von 249 Milliarden US-Dollar haben und bis dahin um 3 % CAGR (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) wachsen.

Eine Goldaktie, die man angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine kaufen sollte, ist unserer Meinung nach

WKN: A0MVLD | SYM: RQQ

OceanaGold (WKN: A0MVLD | SYM: RQQ) betreibt weltweit mehrere Goldminen und erzielte im vierten Quartal 2021 den ersten Cashflow seit mehreren Jahren.

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG im Interview mit Sam Pazuki, Senior Vice Präsident, zu den guten Quartalszahlen und mehr…

Wie Sie erfahren haben verzeichnete OceanaGold (WKN: A0MVLD | SYM: RQQ) ein solides viertes Quartal mit einer Goldproduktion von 106.591 Unzen und einem Umsatz von 208,5 Millionen $.

Der Nettoverlust betrug 96,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Gewinn von 3,8 Millionen US-Dollar im 4Q20. Der bereinigte Nettogewinn betrug im vierten Quartal 21 29,3 Millionen US-Dollar oder 0,04 US-Dollar pro Aktie. Der operative Cashflow belief sich im 4. Quartal 21 auf 108,9 Millionen US-Dollar, gegenüber 69,0 Millionen US-Dollar im 3. Quartal 21.

Das Unternehmen verkaufte im Jahr 2021 362,8.000 Au Unzen und 2,3 Tonnen Kupfer.

Goldproduktion

OceanaGold (WKN: A0MVLD | SYM: RQQ) meldete im vierten Quartal Einnahmen in Höhe von 208,5 Millionen US-Dollar bei einem Nettoverlust von 96,0 Millionen US-Dollar oder 0,14 US-Dollar pro verwässerter Aktie.

Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal einen Nettogewinn von 44,9 Millionen US-Dollar oder 0,06 US-Dollar pro Aktie. Die Einnahmen dieses Quartals waren aufgrund höherer Goldverkaufsmengen, hauptsächlich von Haile und dem Neustart von Didipio, und einem höheren durchschnittlich erhaltenen Goldpreis höher.

Scott Sullivan, amtierender Präsident und CEO von OceanaGold, sagte in einer Pressemitteilung :

Diese Pressemitteilung bringt ein erfolgreiches Jahr der betrieblichen und finanziellen Leistung für das Unternehmen auf der Grundlage der Rekordproduktion von Haile und der Wiederaufnahme des Didipio-Betriebs zum Abschluss. Nach einem herausfordernden Jahr im Jahr 2020 erholte sich die finanzielle Leistung im Jahr 2021 mit einem Umsatzanstieg von fast 50 % und einem EBITDA-Anstieg von fast 155 %

Die konsolidierte Goldproduktion im vierten Quartal betrug 106.591 Unzen (einschließlich Didipio) bei einem AISC von 1.326 $ pro Unze bei 105.356 Unzen Goldverkäufen und 1.748 Tonnen Kupfer.

Für das Gesamtjahr erreichte OceanaGold (WKN: A0MVLD | SYM: RQQ) seine konsolidierte Produktions- und Kostenprognose.

Das Unternehmen produzierte im Jahr 2021 362.807 Unzen Gold und 2.323 Tonnen Kupfer.

Die Goldproduktion war im Laufe des Jahres 2020 um etwa 20 % höher, was auf die signifikante Rekordgoldproduktion bei Haile im Jahresvergleich und die erfolgreiche Wiederaufnahme und den fortgesetzten Hochlauf der Betriebe bei Didipio und Martha Underground bei Waihi zurückzuführen ist.

Die konsolidierte Produktion des vierten Quartals belief sich auf 106.591 Unzen Gold, was einer Steigerung von etwa 35 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, was auf die höhere Produktion der Betriebe in Haile und den steigenden Produktionsbeitrag von Didipio zurückzuführen ist.

Bemerkenswert: In nur zwei Monaten des Hochfahrens des Betriebs produzierte OceanaGold (WKN: A0MVLD | SYM: RQQ) etwa 14,9.000 Unzen Gold und 1.748 Tonnen Kupfer.

Auch dazu äußerte sich Scott Sullivan, amtierender Präsident und CEO

Wir haben die Verlängerung der Vereinbarung über finanzielle oder technische Hilfe mit der Regierung der Philippinen abgeschlossen und damit den Weg für die Wiederaufnahme des Betriebs bei Didipio geebnet. Der anschließende Hochlauf des Betriebs ist besser vorangekommen als erwartet, und wir haben den Transport und Verkauf der vorhandenen Kupfer- und Goldvorräte vor Jahresende abgeschlossen.

Bei Didipio werden im zweiten Quartal 22 vollständige Abbau- und Verarbeitungsraten erwartet.

Chartvergleich Produktion Q3 versus Q4

Kommen wir zur…

Prognose für das Gesamtjahr 2022

Produktionsprognose für das Gesamtjahr 2022 von 445.000 bis 495.000 Unzen Gold bei einem AISC von 1.275 bis 1.375 $ pro verkaufter Unze und Cash-Kosten von 675 bis 775 $ pro verkaufter Unze.

Die Investitionsausgaben für das Gesamtjahr 2022 sind auf 250 bis 285 Millionen US-Dollar gesunken.

Außerdem gab das Unternehmen eine mehrjährige konsolidierte Goldproduktion an:

490.000 bis 530.000 Unzen plus 12.000 bis 14.000 Tonnen Kupfer zu einem AISC von 1.150 bis 1.300 $ pro Unze im Jahr 2023 verkauft;

580.000 bis 620.000 Unzen plus 12.000 bis 14.000 Tonnen Kupfer zu einem AISC von 1.000 bis 1.150 $ pro verkaufter Unze im Jahr 2024.

Im Jahr 2024 wird die Goldproduktion voraussichtlich um 60 % bis 70 % gegenüber dem Niveau von 2021 steigen, was maßgeblich von Haile angetrieben wird.

COO Scott Sullivan zur Prognose:

Im Jahr 2022 erwarten wir, dass die Goldproduktion gegenüber dem Vorjahr um 25 % bis 35 % steigen wird, während die Cash-Kosten voraussichtlich etwas niedriger und die All-in-Sustaining-Kosten aufgrund einer erhöhten aktivierten Abfallabraumung etwas höher sein werden. Der Anstieg der Kosten im Jahresvergleich spiegelt den Inflationsdruck als erhöhte kapitalisierte Abfallausgaben wider. Unsere gesteigerte Goldproduktion im Jahr 2022 wird von Didipio angetrieben, von dem wir erwarten, dass es die Gold- und Kupferproduktion im Wert von fast einem ganzen Jahr zu Stückkosten des ersten Quartals liefern wird.

Unser Fazit:

Mit der Aktie von OceanaGold (WKN: A0MVLD | SYM: RQQ) schützen Sie Ihr Portfolio im Jahr 2022

Während die Spannungen in der Ukraine zunehmen, geraten auch die globalen Finanzmärkte unter Druck. Schon vor der massiven russischen Invasion rutschte der Aktienmarkt ab, da die Inflation in der gesamten Wirtschaft raste.

Doch es könnte noch schlimmer werden, da Russland ein wichtiger Lieferant von Öl und anderen Rohstoffen ist.

Das beste Setup, das wir derzeit bei Rohstoffen sehen, ist Gold.

Niemand weiß, wie lange die Krise dauern könnte und was als nächstes passieren wird. Es ist am besten, Ihr Portfolio auf das Schlimmste vorzubereiten. Die Geschichte hat uns jedoch gezeigt, dass Aktien, die wir während des Krieges kaufen können, Verteidigung, Rohstoffe (Gold) und Energie umfassen können.

Für Anleger die nach sicheren Anlagen suchen ist die Aktie von OceanaGold (WKN: A0MVLD | SYM: RQQ) eine sehr gute Wahl.

Spekulative Grüße

aus der Hotstock Investor Redaktion

