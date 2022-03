DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: OHB - Schalter umlegen und los geht's - EBIT-Verdopplung auf EUR 124 Mio. bis 2025 avisiert

Frankfurt am Main, 03.03.2022 (pta015/03.03.2022/09:30) - Höherer Umsatz, noch höherer Gewinn - so lautet stark verkürzt das Ziel des Bremer Raum- und Luftfahrtunternehmens OHB SE in den Jahren bis 2025. Wenn dies gelingt, dürfte die Bewertung von derzeit EUR 600 Mio. deutlich zu niedrig liegen - eine Chance vor allem für langfristig orientierte Anleger.

Es macht Sinn, auf die OHB-Aktie zu blicken, wenn die Perspektiven passen und die Aktie günstig ist. Aktuell erscheint dies gegeben, denn nach Jahren, in denen Umsatz und Ertrag weitgehend auf der Stelle traten, will Großaktionär und CEO Marco R. Fuchs ab 2022 auf Wachstum umschalten. Auf dem Kapitalmarkttag im Januar 2022 stellte OHB-Chef Marco R. Fuchs seine Strategie 2025 vor. Diese sieht bis 2025 einen Anstieg der Gesamtleistung auf jährlich EUR 1.55 Mrd. sowie ein EBIT von EUR 124 Mio. vor. Liegt der bodenständige Firmenlenker mit seiner Langfristprognose richtig, was wir ihm zutrauen, ergäbe sich folglich ein für Anleger attraktiver Doppelhebel aus anziehender Gesamtleistung und höheren Margen.

OHB verfolgt grundsätzlich eine kontinuierliche Dividendenpolitik. Von 2006 bis 2020 kletterte die Ausschüttung in kleinen Schritten von EUR 0.23 bis 0.43 je Aktie. Eine Pause legten die Bremer nur im ersten Corona-Jahr 2020 ein, auf die Ausschüttung für 2019 wurde verzichtet. Für das Geschäftsjahr 2020 wurde, wie für 2018, wieder eine Dividende von EUR 0.43 je Aktie ausgezahlt. Mit einer ähnlichen Größenordnung ist auch für 2021 zu rechnen. Die letztliche Entscheidung wird jedoch erst getroffen, wenn der Jahresabschluss auf- und festgestellt ist. Auch wenn sich die Rendite mit 1.3 % eher bescheiden ausnimmt, so bleibt doch festzuhalten: Die Ausschüttung des Vorjahres stellt die Untergrenze für die kommende Zahlung dar. Darauf können sich Anleger verlassen - die besonderen Umstände des Jahres 2020 außen vorgelassen.

Der ausführliche Bericht über die OHB SE mit dem Vorstandsinterview wird in der März-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de ( http://www.nebenwerte-journal.de/ ). Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

