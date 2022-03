Am Donnerstagabend überprüft die Deutsche Börse die Indizes - hier wird entschieden wer in den DAX, den MDAX und den SDAX auf- oder absteigt. Der Börsenneuling Daimler Truck gilt unter Experten als sicherer Kandidat für den DAX. Die rasante Börsengeschichte des LKW-Bauers und unsere Einschätzung zur Aktie. Dem von Mercedes-Benz (ehemals Daimler) abgespaltenen LKW-Bauer Daimler Truck macht derzeit an der Börse niemand etwas vor: Nach nur zwei Monaten ...

