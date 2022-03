Über viele Jahre hinweg war Deutschland ein zuverlässiger Abnehmer von russischem Erdgas. Doch dies könnte sich bald ändern. So will der Bund mit Milliardenmitteln als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine der Kauf von Flüssigerdgas (LNG) finanzieren, um die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Das LNG-Gas sei zur Einspeicherung vorgesehen. Die Beschaffung solle durch die Trading Hub Europe GmbH erfolgen. Der Bund stellt dafür 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Lieferungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...