Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada hat gestern erwartungsgemäß die erste Leitzinserhöhung nach der Corona-Krise beschlossen, von 0,25 auf 0,50%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationsrate in Kanada liege bei 5,1% und die Zentralbank sehe zusätzliche globale Inflationsrisiken durch Russlands Angriff auf die Ukraine. Zum Tempo oder Ausmaß weiterer Zinserhöhungen sei im Statement nichts gesagt worden, wie auch zur möglichen Reduzierung der Bilanzsumme (die Bank of Canada habe die Netto-Käufe von Staatsanleihen eingestellt, aber reinvestiere noch die Einkommen, um die Position in kanadischen Staatsanleihen stabil zu halten). ...

