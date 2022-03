New York, Tel Aviv, Israel und London, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -Integriertes Transaktionsüberwachungs-/Screening-System sorgt für sichere grenzüberschreitende Überweisungen und verhindert Verstöße gegen die Sanktionen, die nach der Invasion der Ukraine gegen Russland verhängt wurdenThetaRay, Anbieter einer KI-gestützten Technologie zur Überwachung von Finanztransaktionen, die Banken und Fintechs vor Finanzkriminalität schützen kann, hat heute bekannt gegeben, dass sein System die Fähigkeit hat, ausgeklügelte Versuche zur Umgehung von Wirtschafts- und Handelssanktionen zu erkennen und es Regierungen und Finanzinstitute dabei unterstützen kann, die Korrespondenzbankgeschäfte ordnungsgemäß aufrechtzuerhalten.Nach dem Einfall in die Ukraine in der vergangenen Woche haben die USA, Großbritannien und andere westliche Demokratien strenge Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen Russland verhängt. Finanzinstitute benötigen in diesem Zusammenhang Mittel, mit denen sie diese Maßnahmen durchsetzen können, ohne die Geschäftsaktivitäten Unschuldiger zu unterbrechen. Mit der Überwachungs- und Screening-Lösung von ThetaRay können Finanzinstitute und Regierungen sowohl manuelle als auch cyber-automatisierte Versuche erkennen, die Sanktionen zu verletzen.Die Lösung von ThetaRay überwacht weltweit grenzüberschreitende Zahlungen durch die Analyse des SWIFT-Zahungsverkehrs, Risikoindikatoren und Kundendaten, um verdächtige Aktivitäten über komplexe, grenzüberschreitende Transaktionspfade hinweg zu erkennen - auch solche, die über Strohleute und -firmen getätigt werden. Außerdem werden Transaktionen auf finanzielle Aktivitäten von Personen untersucht, die auf Sanktionslisten stehen."Die Technologie von ThetaRay hält den internationalen Zahlungsverkehr für Organisationen und Menschen aufrecht, verhindert jedoch gleichzeitig Geldtransfers von totalitären Regimen und Kriminellen, die mit Sanktionen belegt wurden", so Erel Margalit, Gründer und Vorsitzender der JVP und Vorsitzender des Verwaltungsrats von ThetaRay. "Statt ganze Länder und Volkswirtschaften zu blockieren, erlaubt sie, nur illegitime Quellen zu blockieren. Dieses System kann SWIFT ergänzen, weil es sicherstellen kann, dass der Transfer von Geldern nur an legitime Personen geht. Das ThetaRay-System ist genau die richtige Lösung für NATO-Länder und den Westen, um die Sanktionen gegen Russland durchzusetzen."Die SaaS-Lösung von ThetaRay für die Überwachung und Prüfung von Transaktionen kann schnell und einfach integriert werden, und es sind nur minimale Anpassungen erforderlich."In der heutigen Realität ist die ThetaRay-Lösung etwas, das alle Banken und Finanzinstitute gebrauchen können, um die volle Teilnahme am globalen Zahlungs- und Währungssystem zu gewährleisten", sagte Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "Mit intuitiver KI kann das ThetaRay-System ausgeklügelte Geldwäscheschemata, Terrorfinanzierung und die Durchsetzung von weltweiten Sanktionen angehen, ohne die laufenden Finanzaktivitäten zu beeinträchtigen."Informationen zu ThetaRay:Die zukunftsweisende, KI-gestützte SONAR-Transaktionsüberwachungslösung von ThetaRay, die auf "intuitiver Künstlicher Intelligenz" basiert, ermöglicht es Banken und Fintechs, durch sichere und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen neue Geschäftschancen zu erschließen. Die bahnbrechende Lösung sorgt für zufriedenere Kunden, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Die Technologie von ThetaRay ist das einzige SaaS-Angebot, das in einer einzigen Plattform SWIFT-Verkehr, Risikoindikatoren und Daten von Kunden/Zahlern/Zahlungsempfängern analysiert, um Anomalien zu erkennen, die auf Geldwäscheaktivitäten über komplexe, grenzüberschreitende Transaktionspfade hinweg hinweisen. Finanzorganisationen, die auf sehr heterogene und komplexe Ökosysteme angewiesen sind, profitieren von den unschlagbaren niedrigen Fehlalarmraten und der hohen Erkennungsrate von ThetaRay.mark.prindle@fusionpr.comKontakt:Mark PrindleFusion PRmark.prindle@fusionpr.com+1 (917) 517-4091Original-Content von: THETARAY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122722/5161188