Unternehmen: OTRS AG

ISIN: DE000A0S9R37



Anlass der Studie: Erststudie

Empfehlung: Kaufen

seit: 03.03.2022

Kursziel: 24,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Clean up the mess - structure your service with OTRS



Ein Software-Anbieter mit einer global verbreiteten Servicedesk-Lösung, wiederkehrenden Erlösen von über 90% sowie einer Netto-Liquidität in Höhe von 13% der Marktkapitalisierung: Die OTRS AG gehört u.E. zu den noch unentdeckten Perlen am deutschen Aktienmarkt. Als Hersteller und weltweit größter Dienstleister der gleichnamigen Helpdesk- und

IT-Service-Management-Suite bringt der B2B-Anbieter Struktur in den internen ebenso wie externen Kommunikationsfluss von Unternehmen und ermöglicht zudem eine Automatisierung sowie Digitalisierung von Geschäftsprozessen. OTRS adressiert damit verschiedenste Endmärkte, die allesamt attraktive Wachstumschancen aufweisen.



OTRS wurde 2001 als Open-Source-Projekt initiiert und findet daher international in Unternehmen verschiedenster Größe Anwendung. In den letzten Jahren vollzog die Gesellschaft dann einen Strategiewechsel. Dieser sieht die ausschließliche Weiterentwicklung der kostenpflichtigen Business-Version sowie eine vertriebsseitige Fokussierung auf die skalierbaren Managed-Verträge vor. Infolgedessen erhöhten sich die Erlöse aus Jahresverträgen mit Software-Zugang überproportional von 2017 bis 2020 mit einer CAGR von 15,0% und der Anteil wiederkehrender Umsätze stieg von 76,3% auf 91,2%.



Die alleinige Kennzahlenanalyse der OTRS AG bietet jedoch eine äußerst begrenzte Aussagekraft. Zum einen offenbart erst die Eliminierung der bislang recht unregelmäßig aktivierten Eigenleistungen den sukzessiven Margenaufwärtstrend seit 2018, der sich u.E. unvermindert fortsetzen dürfte. Zum anderen bedient das Unternehmen die Märkte außerhalb der EMEA-Region durch eigene Vertriebsgesellschaften. Diese erzielen zwar ein anteiliges Konzern-Vertragsvolumen von 16%, werden jedoch in den bislang ausschließlich auf AG-Ebene publizierten Jahresabschlüssen nicht einbezogen. Dies führt folglich zu einem unterschätzten Umsatz- und Ergebnispotenzial sowie optisch höheren Multiples.



Die operative Entwicklung in H1/21 (Umsatz +10,2% yoy; adj. EBIT +120,1% yoy) sowie die infolgedessen erhöhte Top-Line-Prognose stellen einen ungebrochen erfreulichen Newsflow auch im Zuge der Veröffentlichung des Geschäftsberichts (09. Juni) in Aussicht. Weitere Impulse für die Aktie erwarten wir u.a. durch eine intensivierte Internationalisierung sowie den Aufbau eines Netzwerks aus Implementierungs- und Vertriebspartnern. Zusätzlicher Rückenwind könnte aus einer von uns bisher noch nicht berücksichtigten Monetarisierung der bereits fast finalisierten, aber noch nicht aktiv vertriebenen Softwarelösungen ADVANCED ANALYTICS und CONTROL resultieren.



Auf Basis unserer DCF-Bewertung weist die Aktie eine deutliche Unterbewertung auf, die sich in einer Free-Cashflow-Yield 2023e von 7,3% manifestiert. Ebenso liegt das adj. EV/EBIT 2023e von 14,9x unter dem Multiple der Peergroup von im Inland gelisteten Software- Herstellern (17,5x) - selbst ohne Einbezug der Wertbeiträge der ausländischen Töchter.

Fazit: Die erfolgte Transformation zum Lösungsanbieter mit wiederkehrenden Erlösen von > 90% ist u.E. nur unzureichend im Aktienkurs reflektiert. OTRS verfügt historisch bedingt über eine breite, noch nicht monetarisierte Nutzerbasis. Das strukturell intakte Marktumfeld bietet ausreichend Rückenwind für ein ertragsstarkes Wachstum. Wir nehmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 24,00 Euro in die Coverage auf.





