C-Städte locken Anleger mit geringem Wohnungsleerstand bei hoher Nachfrage sowie steigende Mieten in Mehrfamilienhäusern und bieten Investoren langfristige Sicherheit. Doch die Anlageform hat auch in diesen Standorten inzwischen ihren Preis, wie eine Analyse von Engel & Völkers Commercial zeigt. Im "Marktbericht Wohn- und Geschäftshäuser" haben die Experten von Engel & Völkers Commercial Research die Wohnlagen, Preise und lokalen Kernindikatoren von Wohnungsmärkten in deutschen Städten unter die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...