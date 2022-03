Die R+V Gruppe steigert 2021 ihren Umsatz um 1,2% auf 20,1 Mrd. Euro. Ein großes Plus verzeichnete der Versicherer in der Krankenversicherung, insbesondere im Beihilfegeschäft. Aber auch in Leben und Schaden wächst die R+V über dem Markt. Auch im zweiten Corona-Jahr konnte die R+V Versicherungsgruppe ihre Beitragseinnahmen steigern. Sie hat - inklusive Rückversicherungs- und Auslandsgeschäft - ihre Beitragseinnahmen um 1,2% erhöht und damit die 20-Mrd.-Euro-Marke überschritten. Der Erfolg ist vor ...

