München (ots) -Die Premiumfutter-Marken Wildes Land, Wolfsblut und Müller's Naturhof spenden 100.000 Mahlzeiten. Tierfreunde entscheiden mit ihrer Stimme, an welche drei Tierheime/Organisationen das hochwertige Futter gehtIn ganz Europa geben engagierte Tierfreunde ihr Bestes, um Tiere in Not zu retten, aufzupäppeln und ihnen ein sicheres Zuhause zu geben, bis sie ihre Für-immer Familie gefunden haben. Als Dankeschön für so viel Leidenschaft möchten die Premiumfutter-Marken Wildes Land, Wolfsblut und Müller's Naturhof etwas zurückgeben und spenden 100.000 Mahlzeiten an Tierheime/Organisationen. Jede Stimme zählt: Zwischen dem 28. Februar und 6. März 2022 können Hunde- und Katzenfans für ein europäisches Tierheim/Organisation ihres Vertrauens abstimmen http://wolfsblut.com/spendenaktionDie 10 meist genannten Tierheime kommen ins Finale - und ab dem 14. März bis 20. März 2022 können Follower auf den Social Media Kanälen der Premiumfutter Marken entscheiden, welche drei Tierheime/Organisationen sich die 100.000 gespendeten Mahlzeiten teilen. Als Botschafter von Wolfsblut unterstützt Hundetrainer André Vogt die Aktion, bekannt aus dem Formaten sixx - "der Welpentrainer" und "Trouble Teenies". Für Wildes Land machen sich zwei Markenbotschafterinnen stark für das Voting: Annica Hansen und Sina Pollok. Annica ist die Moderatorin und Gründerin des Labels "PONYLIEBE". Mit ihrem Instagram-Account, in dem sich alles um Pferde, Katzen und Hunde dreht, erreicht sie täglich 329 000 Follower. Petfluencerin Sina begeistert mit ihren fünf wunderschönen Katzen sowohl auf Instagram als auch auf TikTok mit ihren Accounts (@sinacolorcats) 970 000 Katzenfans. Eines ist jetzt schon sicher: das gespendete Futter wird bei den Tieren gut ankommen.Wildes Land steht für artgerechte und natürliche Ernährung von Hunden und Katzen. Extra viel frisches Fleisch, kein Getreide bzw. Gluten sowie wertvolle Wildkräuter zeichnen das Futter aus. Natur pur direkt in den Napf.http://wildes-land.de/spendenaktionWolfsblut orientiert sich an den ursprünglichen Bedürfnissen des Hundes. Das Ergebnis ist eine artgerechte Ernährung mit viel Fleisch, Fisch und nährstoffreichen Superfoods.http://wolfsblut.com/spendenaktionMüller's Naturhof verarbeitet heimische Zutaten für Hund und Katze nach traditionellen Methoden besonders schonend. Bestes Futter vom Land.http://muellers-naturhof.de/spendenaktionPressekontakt:Ihre Anfragen beantworten wir gerne!Sven SchlagerChief Brand OfficerMobile: 0160 - 2660306AlphaPet Ventures GmbHLandsberger Straße 23480687 Münchenhttps://www.alpha.pet/Original-Content von: Wolfsblut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161818/5161314