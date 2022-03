LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung britischer Unternehmen hat sich im Februar deutlich aufgehellt. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg gegenüber dem Vormonat um 5,7 Punkte auf 59,9 Zähler, wie die Marktforscher am Donnerstag in London mitteilten. Unter den Dienstleistern hellte sich die Stimmung ebenso auf wie in der Industrie, wo die Umfrageergebnisse bereits am Dienstag veröffentlicht wurden.

Markit begründete die bessere Stimmung vor allem mit den schwindenden Belastungen durch die Corona-Pandemie. Der Inflationsdruck habe sich jedoch weiter erhöht. Die Einstandspreise der Hersteller seien erneut gestiegen, was auch zu deutlich steigenden Verbraucherpreisen führe. Die Auswirkungen des Krieges von Russland in der Ukraine seien noch nicht absehbar, sagte Markit-Direktor Andrew Harker./bgf/jsl/jha/