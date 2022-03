Hamburg (ots) -Wer jemals einen kardiologischen Vorfall hatte, wünscht sich wieder in sein bisheriges Leben zurückkehren zu können. Ohne Ungewissheit und Ängste vor dem nächsten Vorfall - ob am Wochenende, auf Reisen oder im Alltag. Was zählt, ist in jeder Lebenslage die notwendige Sicherheit zu haben.Hier setzt CARDIOGO an. Das Digital Health-Unternehmen aus Hamburg ist eine medizinisch zertifizierte Gesundheitsplattform für Menschen mit Herzproblemen. 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche sind Kardiologen für ärztlichen Rat Suchende erreichbar - weltweit, egal, von welchem Ort der telefonische Kontakt aufgenommen wird."CARDIOGO ist für Menschen mit Herz-Rhythmus-Störungen, Vorhofflimmern, Patienten mit Herzinfarkt, Herzschwäche, Herzinsuffizienz, seltenen Herzerkrankungen oder mit einem Stent nach einer OP geeignet. Aber auch präventiv für Menschen mit wahrgenommenen Herzbeschwerden.", sagt Dr. med. Jens Beermann, Gründer und Geschäftsführer von CARDIOGO. Ganz gleich, welche Sorge den Betroffenen treibt, jeder kann fachärztlich beraten werden, um zu wissen, ob und wenn, was zu tun ist."Wir sehen unsere Aufgabe darin, ärztliche Kompetenz mit digitalen Servicelösungen innovativ und zielgruppenorientiert zu verknüpfen, so dass Menschen mit Herzbeschwerden durch CARDIOGO wieder mehr Sicherheit im Alltag zurückbekommen - und das weltweit 24/7", ergänzt Co-Geschäftsführer Kai Nikolaizig, der CARDIOGO gemeinsam mit Dr. med. Jens Beermann aufgebaut hat.Smart Care-System für schnellste ErreichbarkeitWer das Angebot von CARDIOGO nutzen möchte, muss sich vorab als Mitglied registrieren und dabei schrittweise die persönliche, digitale Gesundheitsakte mit relevanten Daten füllen. Dabei entscheidet jeder selbst, was dort erfasst wird und wer Einsicht erhält. Mitglieder können ihre Daten jederzeit über die Plattform als auch mobil von unterwegs abrufen und aktualisieren - geschützt im persönlichen Mitgliedsbereich.Bei Herzbeschwerden zeichnet der Patient mit einem EKG-fähigen und zertifizierten Smart Device ein aktuelles EKG auf und schickt es als Begutachtungsgrundlage mit wenigen Klicks über die CARDIOGO-App in seinen persönlichen Bereich bei CARDIOGO. Ebenfalls über die App wird telefonisch Verbindung zum bereits behandelnden Arzt bzw. diensthabenden Kardiologen aufgenommen, der für die Gesprächsdauer einen einmaligen Zugriff auf die persönlichen Gesundheitsdaten sowie die hochgeladenen EKGs des Anrufers erhält.Die an CARDIOGO angeschlossenen Kardiologen bzw. die bereits behandelnden Fachärzte der Mitglieder haben ihre individuellen Bereitschaftszeiten im CARDIOGO-System hinterlegt, und eine intelligente Software routet die eingehenden Telefongespräche gemäß den mitgliedsindividuellen Präferenzen und hinterlegten Einstellungen.Entwarnung oder Ernstfall?Auf Basis des persönlichen Arztgesprächs, des aktuellen EKG sowie ergänzender Informationen aus der digitalen Gesundheitsakte kann der Kardiologe dann idealerweise Entwarnung geben oder dazu raten, zeitnah zur Kontrolle eine stationäre Praxis aufzusuchen. Wenn der Patient auf Reisen ist, bietet CARDIOGO mit einer weltweiten Kardiologensuche einen Herzspezialisten vor Ort. Erkennt der Facharzt eine Notfallsituation, muss unverzüglich der Notarzt gerufen werden.Im Anschluss erstellt der konsultierte Kardiologe einen Fallbericht. Er dokumentiert das Arztgespräch, in dem das aktuelle EKG sowie die vom Patienten erfassten Gesundheitsdaten automatisch enthalten sind. Die Fallberichte werden bei CARDIOGO archiviert, geschützt im persönlichen Account. Sie dienen auch als Abrechnungsgrundlage für die telefonische Arztkonsultation.Wer Mitglied werden möchte, kann sich online über www.cardiogo.de oder die CARDIOGO App (IOS, Android im Apple und Google Store) registrieren.Der monatliche Beitrag beträgt 99 Euro, inklusive Mehrwertsteuer. Die Mitgliedschaft gilt jeweils für ein Jahr. Wird ein Arzt konsultiert, fallen Gebühren für das Telefonat an, die der konsultierte Arzt dem Patienten nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) berechnet. Der Service wird sowohl Privat- als auch Gesetzlich-Versicherten angeboten. Über CARDIOGO: Das Digital Health Unternehmen CARDIOGO ist eine medizinisch zertifizierte Gesundheitsplattform, über die Menschen mit Herzproblemen 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche einen Kardiologen in Bereitschaft oder ihren behandelnden Facharzt erreichen können - weltweit, ganz gleich, wo sie sich gerade befinden. CARDIOGO ergänzt die ärztliche Betreuung vor Ort -nachts, am Wochenende oder auf Reisen. Geschäftsführer sind Dr. med. Jens Beermann und Kai Nikolaizig. Mehr unter www.cardiogo.de.