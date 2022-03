DGAP-Ad-hoc: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Finanzierung

NEXR Technologies SE: Verhandlungen über Finanzierungsvereinbarungen



03.03.2022 / 11:34 CET/CEST

Verhandlungen über Finanzierungsvereinbarungen Berlin, 03. März 2022 Die NeXR Technologies SE (ISIN DE000A1K03W5 / WKN A1K03W) ("Gesellschaft") befindet sich mit der Hevella Capital GmbH & Co. KGaA ("Hevella") in fortgeschrittenen Gesprächen über die Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel und die Verlängerung bestehender Finanzierungsvereinbarungen. Gegenstand der Verhandlungen sind zum einen die Erweiterung von bestehenden Kreditlinien um bis zu EUR 10 Mio. sowie die Verlängerung bestehender Kreditlinien bis zum 31. Dezember 2023, mindestens aber bis zum 30. Juni 2023, bei gleichbleibenden Darlehenszinssatz und Stundung der Darlehenszinsen bis zum Ende der Laufzeit. Darüber hinaus ist die Verlängerung der Fälligkeit der Wandelschuldverschreibung 2017/2019 (ISIN DE000A2DAJ16 / WKN A2DAJ1) in Höhe von EUR 3,5 Mio. bis zum 31. Dezember 2023 einschließlich der Verschiebung der Fälligkeit der aus der Wandelschuldverschreibung resultierenden Zinsansprüche ebenfalls zum 31. Dezember 2023 zu im Übrigen unveränderten Bedingungen Gegenstand der fortgeschrittenen Gespräche. Die Unterzeichnung von entsprechenden Finanzierungsvereinbarungen und die notwendige Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft soll in den nächsten Tagen erfolgen.



