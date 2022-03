Scope hat Ausschau nach Fonds gehalten, die in osteuropäische Aktien investieren, aber gleichzeitig auf russische Werte verzichten. Acht Fonds stehen hierfür zur Auswahl. Sie haben sich in der Vergangenheit im Durchschnitt besser entwickelt als Osteuropa-Fonds mit einem Engagement in russischen Titel. Welche Fonds kommen für Anleger in Frage, die Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine, russische Titel meiden möchten, aber dennoch planen in Osteuropa zu investieren? Um diese Frage zu ...

