Kion Aktie im Blick der Anleger. Warum? EBIT plus 53,9 %, Auftragsbestand plus 49,9 %, Umsatz plus 23,5 %. Nicht schlecht für einen Hersteller von "Hersteller von Flurförderzeugen sowie Robotik und Automatisierungstechnologien für die Intralogistik". Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881) legt heute die Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor und kann die bereits bis zum Q3 geschriebene Erfolgsstory fortsetzen. Und bestätigt so die vom Platow Brief zuletzt am28.01.2022 ausgesprochene Kaufempfehlung: Kion Aktie steht für Umsatzwachstum plus höheres EBIT trotz widrger Umstände Das EBIT bereinigt erhöhte ...

