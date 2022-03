Der Ölpreis kennt in seinem Anstieg kein Halten mehr. Brent-Öl klettert weiter von 102 Dollar am Montag auf aktuell 116,86 Dollar. Das amerikanische WTI-Öl ist von 96 Dollar am Montag - und 108 Dollar gestern früh - heute im Hoch auf 116,49 Dollar gestiegen (aktuell 113,44 Dollar). Mal eben ein, zwei Dollar hin und her ...

