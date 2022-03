Luxembourg (www.anleihencheck.de) - Der russische Einmarsch in der Ukraine sorgt für hohe Volatilität, so die Experten von Eurizon Asset Management.Es sei damit zu rechnen, dass sich dies negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken und die Erdgas- und Ölpreise weiter unter Druck setzen werde. Länder, die nicht direkt in den Konflikt verwickelt seien, würden immer noch die Möglichkeit haben, die restriktiven Auswirkungen der geopolitischen Spannungen durch geld- und finanzpolitische Maßnahmen auszugleichen. ...

