(shareribs.com) London 03.03.2022 - Die Ölpreise werden vom Krieg in der Ukraine weiter nach oben getrieben. Die Kunden wollen keine russischen Ölprodukte, was den Bedarf nach anderen Sorten treibt. In den USA gingen die Rohölbestände zurück. Wie die Energy Information Administration am Mittwoch mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,6 Mio. auf 413,4 Mio. Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...