DJ Brenntag steigt mit Übernahme von Y.S. Ashkenazi Agencies in israelischen Markt ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemikalien-Distributeur Brenntag hat den israelischen Spezialchemikalien-Distributeur Y.S. Ashkenazi Agencies Ltd und dessen Tochtergesellschaft Biochem Trading übernommen. "Die Akquisition von Y.S. Ashkenazi Agencies ist für uns eine hervorragende Möglichkeit, auf dem hoch entwickelten und innovativen israelischen Markt Fuß zu fassen", sagte Henri Nejade, Mitglied des Vorstandes der Brenntag SE und Chief Operating Officer Brenntag Specialties. "Mit dieser für unser Geschäft wichtigen, lokalen Präsenz können wir unser Angebot an Spezialprodukten und Dienstleistungen für Lieferanten und Kunden in den wachstumsstarken Märkten Food & Nutrition sowie Personal Care in der Region weiter ausbauen." Das Portfolio von Y.S. Ashkenazi Agencies umfasst den Angaben zufolge mehr als 500 Spezialprodukte sowie Mehrwert-Dienstleistungen und technische Unterstützung.

March 03, 2022 06:24 ET (11:24 GMT)

