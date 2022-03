Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche begibt eine neue Anleihe (ISIN CH1166151899/ WKN A3K2JZ), die bei einer Fälligkeit zum 25.02.2027 über ein Emissionsvolumen von 825 Millionen Schweizer Franken verfügt, so die Börse Stuttgart.Während der Nominalzinssatz 0,5% betrage, würden die Zinszahlungen im jährlichen Turnus stattfinden. Die erste Zinszahlung stehe somit am 25.02.2023 an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...