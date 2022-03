NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,85 Euro belassen. Der Umsatz der Fluggesellschaft habe positiv überrascht, schrieb Analyst Alexander Irving in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings habe das Unternehmen erneut einen bereinigten operativen Verlust ausgewiesen, der zudem höher als erwartet ausgefallen sei. Die Abhängigkeit vom Geschäftskunden- und Asiengeschäft verlangsame bei der Lufthansa die Erholung./la/jha/



