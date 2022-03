DJ bbv holt sich bei "Beste Arbeitgeber Schweiz 2022" in der Kategorie "Internet, Telekommunikation & IT" den zweiten Platz - bbv erneut mit Podestplatz bei "Bester IT-Arbeitgeber Schweiz"

Luzern (pts044/03.03.2022/13:00) - Erneut wird bbv Software Services AG im Ranking der besten Arbeitgeber der Schweiz der "Handelszeitung" und "Le Temps" mit einer Spitzenposition ausgezeichnet. Das Zentralschweizer Unternehmen rangiert in der Kategorie "Internet, Telekommunikation & IT" auf dem zweiten Platz. Damit wird bbv erneut als Arbeitgeberin in der Spitzengruppe geführt und steht mit namhaften internationalen Unternehmen auf dem Podest. Das Schweizer Software- und Beratungsunternehmen ist somit bereits zum dritten Mal in Folge in den Top 10 von Beste Arbeitgeber - 2021 wurde der bbv der erste Rang verliehen. (2021: 1. Platz, 2020: Platz 8).

"Auf die erneute starke Platzierung bin ich sehr stolz", freut sich bbv-CEO Philipp Kronenberg. "Der Chart der besten Arbeitgeber der Schweiz ist nicht einer jener Preise, für die man sich bewerben oder bei denen man sich in die Mitarbeiterumfrage einkaufen muss, um auf die Rangliste zu kommen. Es ist ein objektiver Vergleich von Firmen aufgrund einer Vielzahl von Parameter. Der "Hattrick" in den Top 10 zeigt das gute Arbeitsumfeld bei bbv im Vergleich zu Marktteilnehmenden."

Dr. Thomas Gaugler, Chief Human Resources & Operating Officer bei bbv, zeigt sich mit der erneuten Top-Platzierung sehr zufrieden: "Die Auszeichnung als zweitbester Arbeitgeber in der ICT-Branche ist ein starkes Zeichen. Es unterstreicht, dass wir bei bbv eine grossartige Kultur haben, bei der man seinem Gegenüber mit Offenheit, Wertschätzung und Respekt begegnet - unabhängig von Funktion und Rolle. Unsere Arbeitsweise ist geprägt von Kulturprinzipien, die wir in der Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitenden und Kunden leben."

Auch in der branchenübergreifenden Gesamtwertung von "Beste Arbeitgeber Schweiz 2022" rangiert bbv in den Top 20. Das exklusive Ranking der 250 besten Arbeitgeber der Schweiz basiert auf einem Zusammenzug unabhängiger Befragungen. Erstellt hat es das Hamburger Statistik-Unternehmen Statista. Befragt wurden Mitarbeitende der zu bewertenden Arbeitgeber sowie "Handelszeitung"- und "Le Temps"-Lesende - sie gilt als eine der grössten unabhängigen Mitarbeiterbefragungen in der Schweiz.

Aussender: bbv Software Services AG

