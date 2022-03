Zwar hofft die Lufthansa auf ein starkes Reisejahr, doch die erwartete Prognose zur Rückkehr in die schwarzen Zahlen blieb aus. Anleger zogen sich am Donnerstag aus Investments bei der Fluggesellschaft zurück. Wie die Jahreszahlen ausgefallen sind, was die Aktie macht. Am Donnerstag gab Lufthansa die Geschäftszahlen zum abgelaufenen Jahr 2021 bekannt. Analysten hatten mit der Prognose einer Rückkehr zu schwarzen Zahlen nach zwei Jahren milliardenhoher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...