Mainz (ots) -Der Ukraine-Krieg macht das Jahresthema ungeplant aktuell: "Fair Play - Jeder Mensch zählt" ist das Motto der diesjährigen "Woche der Brüderlichkeit", die am Sonntag, 6. März 2022, mit einer Preisverleihung für "Fair Play" feierlich eröffnet wird: Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt, und der jüdische Turn- und Sportverband Makkabi Deutschland werden mit der Buber-Rosenzweig-Medaille 2022 ausgezeichnet. Der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für ‎Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (DKR) würdigt damit das starke Engagement Peter Fischers und des Verbandes Makkabi Deutschland gegen ‎Antisemitismus und Rassismus.Die Eröffnungsfeier der "Woche der Brüderlichkeit" ist am Sonntag, 6. März 2022, ab 11.30 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen - das ZDF berichtet um 0.35 Uhr in "Fair Play" über die Preisverleihung in Osnabrück.Der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für ‎Christlich-Jüdische Zusammenarbeit nimmt 2022 den Sport als Ort der Begegnung und des ‎menschlichen Miteinanders in den Blick. Antisemitismus und Rassismus, aber ‎auch andere Formen der Benachteiligung, fordern im Sport besonders heraus. 2022 werden deshalb eine Persönlichkeit sowie ein Verband ausgezeichnet, die sich mit ihrer Arbeit für ‎ein respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander einsetzen: Peter Fischer hat sich als Präsident von Eintracht ‎Frankfurt mit seiner klaren Haltung gegen Rechts, gegen Antisemitismus und ‎Rassismus im Sport und in der Gesellschaft einen Namen gemacht. Und der jüdische Turn- und Sportverband Makkabi Deutschland kämpft gegen Antisemitismus und für das ‎Verbindende im Sport. Der Dachverband und seine Ortsvereine bringen jüdische und nicht-jüdische ‎Sportlerinnen und Sportler zusammen und schaffen so eine Plattform für das ‎Kennenlernen der verschiedenen Kulturen und Lebenswelten.