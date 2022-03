(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 03.03.2022 - Weizen Mais und Sojabohnen setzen ihre Aufwärtsbewegung weiter fort, bedingt durch den Krieg in der Ukraine. An den Aktienmärkten zeigt sich ein durchwachsenes Bild. Der DAX verliert, In Asien ging es größtenteils aufwärts. Der Ukraine-Krieg hat die Preise für Weizen Mais und Sojabohnen massiv nach oben getrieben. Zwei der größten Getreideproduzenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...