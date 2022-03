Der europäische Gaspreis am Terminmarkt ist von heute früh fast 200 Euro bis jetzt wieder abgerutscht auf 164,49 Euro. Ein Zeichen der Entspannung, der Hoffnung? Man hofft auf noch so kleine Anzeichen für eine Entspannung im Ukraine-Krieg. Nirgendwo würde so eine Entspannung der Lage schneller sichtbar werden als an der Börse. Ist dieser fast 35 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...