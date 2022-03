DGAP-News: Deutsche Telekom AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Deutsche Telekom AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.04.2022 in Bonn mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



03.03.2022 / 15:05

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Deutsche Telekom AG Bonn ISIN-Nr. DE0005557508

Wertpapierkennnummer 555 750 Berichtigung der am 1. März 2022 veröffentlichten

Einladung zur Hauptversammlung am 7. April 2022

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 1. März 2022 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf Donnerstag, den 7. April 2022, um 10:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ), im World Conference Center Bonn, Eingang Hauptgebäude, Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn, einberufen. Hiermit weisen wir darauf hin, dass in dem unter Abschnitt C. (Anhänge) abgedruckten Anhang 3 ('Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands') Druckfehler aufgetreten sind, die wie folgt berichtigt werden: I. Ziffer 1. Zielsetzung des Vorstandsvergütungssystems und Bezug zur Unternehmensstrategie Die in Ziffer 1 nach dem dritten Absatz abgedruckte zweite Grafik ('Leading European Telco') ist nicht Teil des Vorstandsvergütungssystems und entfällt ersatzlos. II. Ziffer 7. Begrenzung der variablen Vergütungskomponenten und der Gesamtvergütung (Caps) Die in Ziffer 7 nach dem zweiten Absatz abgedruckte Grafik ('Bestandteile der maximalen Gesamtvergütungsobergrenze') lautet richtigerweise wie folgt:



Im Übrigen bleibt die am 1. März 2022 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Bonn, im März 2022 Deutsche Telekom AG Der Vorstand

03.03.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de