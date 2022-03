Wien (www.fondscheck.de) - Laut Scope-Analystin, Barbara Claus, ist der Verzicht auf russische Aktien nicht nur ein solidarischer Akt, er ergibt auch unter Renditeaspekten Sinn: Denn Fonds ohne Russland-Investments performen besser als solche mit, so die Experten von "FONDS professionell".Putins Einmarsch in die Ukraine habe die Welt geschockt. Viele Anleger möchten sich solidarisch zeigen und russische Aktien meiden. Was zunächst ein politisches Statement sei, könne sich auch finanziell lohnen. Denn schon in der Vergangenheit hätten sich Fonds, die auf Russland-Aktien verzichtet hätten, besser entwickelt als Osteuropa-Fonds mit Russland-Engagement. "Sowohl über ein Jahr als auch über fünf Jahre haben Osteuropa-Fonds ohne Russland-Exposure stärker zugelegt als solche mit", sage Barbara Claus, Analystin bei der Ratingagentur Scope. Während Russland-Fonds über fünf Jahre etwa um 4,3 Prozent jährlich zugelegt hätten, habe der Verzicht auf russische Einzeltitel einen Gewinn von 5,5 Prozent bedeutet. ...

