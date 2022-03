Munsbach (www.fondscheck.de) - Der letzte Monat war überschattet von einer Eskalation im Ukraine-Konflikt, die wir, wie so viele, für sehr unwahrscheinlich gehalten haben, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Die Finanzmärkte, die sich schon davor im Korrekturmodus befunden hätten, hätten die Diskontierung der etwaigen negativen Auswirkungen auf die verschiedenen Assetklassen beschleunigt. Aktien, insbesondere europäische Titel, hätten unter starken Kursverlusten gelitten, der Preis für Rohöl sei auf ein Achtjahreshoch gestiegen und der von fast allen antizipierte Anstieg der Zinsen habe vorerst gestoppt. Obwohl in der abgelaufenen Berichtssaison die Quartalsberichte und auch die Outlook-Statements der Unternehmen grundsätzlich überzeugt hätten, habe durchweg beobachtet werden können, dass Enttäuschungen überproportional abgestraft worden seien. Jedoch seien zu diesem Zeitpunkt noch nicht die zusätzlichen Abwärtsrisiken durch den Konflikt in der Ukraine bekannt gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...