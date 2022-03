Wien (www.fondscheck.de) - Credit Suisse Asset Management hat eine Reihe von Ernennungen in das Management Committee bekannt gegeben und im Rahmen ihrer neuen Organisationsstruktur die folgenden globalen Funktionen neu geschaffen, so die Experten von "FONDS professionell".Colin Fitzgerald sei zum Global Head of Distribution ernannt worden. Er stoße von INVESCO zu Credit Suisse Asset Management, wo er zuletzt als Head of EMEA Distribution und CEO Invesco Asset Mgmt. Ltd. tätig gewesen sei. Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Leitung von Vertriebsteams bei führenden globalen Asset-Management-Organisationen habe er sich in der Branche einen Namen als erfolgreiche und bewährte Führungspersönlichkeit gemacht. In dieser Funktion werde er für den Ausbau der Vertriebskapazitäten der Division sowie die weitere Optimierung des Betreuungsmodells für institutionelle Kunden, Wealth-Management-Kunden und Wholesale-Drittkunden verantwortlich sein. Darüber hinaus werde er die Präsenz von Credit Suisse Asset Management in ausgewählten europäischen und asiatischen Märkten stärken. Colin Fitzgerald werde in London basiert sein. ...

