Barcelona, Spanien, 3. März 2022 (ots/PRNewswire) -HMS Core wurde auf dem MWC 2022 in Barcelona der Öffentlichkeit vorgestellt und war vom 28. Februar bis 3. März an drei Ständen in Halle 1 der Fira Gran Via zu sehen. Die drei Stände präsentieren die brandneuen offenen Funktionen von HMS Core 6 und heben zwei Arten von Diensten hervor, nämlich Dienste, die auf Grafik und Video, 3D-Produktdarstellung und Spiele zugeschnitten sind, sowie Dienste, die für verbesserte Abläufe und beschleunigtes Wachstum durch Anmeldung, Push-Benachrichtigungen, Bezahlung und Datenanalyse entwickelt wurden. Diese Dienste sind auf die zentralen Bedürfnisse der heutigen Entwickler bei der Erstellung idealer Anwendungen ausgerichtet.HMS Core 6, das im Oktober 2021 vorgestellt wurde, unterstützt eine breite Palette von Geräten, Betriebssystemen und Nutzungsszenarien. Neue Kits - wie das 3D Modeling Kit, das Audio Editor Kit, das Video Editor Kit und der Keyring - erfüllen die Anforderungen in den Bereichen App-Services, Grafik, Medien und Sicherheit. Um eine erstklassige Entwicklungserfahrung auf der ganzen Linie zu gewährleisten, wurden andere bestehende Kits erheblich verbessert.HMS Core bietet innovative Dienste, die den täglichen Gebrauch bereichernAuf dem MWC 2022 werden an den Messeständen unter anderem bahnbrechende Dienste für Bereiche wie Grafik und Video, 3D-Produktdarstellung und Spiele angeboten:- 3D Modeling Kit - wandelt Objektbilder, die mit einem RGB-Kamerahandy aus verschiedenen Winkeln aufgenommen wurden, in 3D-Modelle um- AR Engine - bietet grundlegende AR-Funktionen wie Motion Tracking, Environment Tracking, Body Tracking und Face Tracking, um reale und virtuelle Welten durch Echtzeit-Ray Tracing zu verbinden- Computergrafik-Kit (CG) - mit dem Plugin Volumetric Fog zur Erzeugung hochrealistischer Nebel mit interaktiver Beleuchtung in Echtzeit- Scene Kit - bietet ein Echtzeit-Raytracing-Plugin, das Reflektionen auf dem Wasser eines Sees simuliert- AR Measure von Huawei - integriert die AR-Engine, um die Länge und Fläche eines Objekts und die Höhe des menschlichen Körpers sowie das Volumen eines Würfels genau zu messen.HMS Core liefert Kits, die den End-to-End-Betrieb wirklich nahtlos machenHMS Core ermöglicht es Entwicklern, ein besseres Benutzererlebnis durch Anmeldung, Push-Benachrichtigungen und Bezahlung zu schaffen. Dank der leistungsstarken Datenanalysefunktionen von HMS Core sind Entwickler in der Lage, ihre Anwendungen mit bemerkenswerter Leichtigkeit zu verwalten und zu vermarkten und so einen zielgerichteten Betrieb und Geschäftserfolg zu realisieren. Zu den bemerkenswerten Dienstleistungen gehören:- Account Kit - bietet eine schnelle und sichere Anmeldung und erspart den Nutzern die komplexen Schritte der Kontoregistrierung und Anmeldeauthentifizierung- Push Kit - dient als stabiler und gezielter Nachrichtendienst mit umfassender Plattformunterstützung- In-App-Käufe (IAP) - ermöglicht Entwicklern den Zugang zu verschiedenen wichtigen mobilen Zahlungsmethoden (sowohl global als auch lokal)- Analytics Kit - dient als zentrale Datenanalyseplattform zur Unterstützung der Datenerfassung, der Datenanalyse, der Dateneinsicht und des Unternehmenswachstums unter Einhaltung eines strengen Datenschutzrahmens. FairPrice, eine Shopping-App aus Singapur, die auf Android-, iOS- und Web-Plattformen läuft, hat Analytics Kit eingesetzt, um eine umfassende Analyse der Daten aller Plattformen durchzuführen und so fundierte Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus der Nutzer zu treffen.Auch in Zukunft wird sich HMS Core für innovative und offene Lösungen einsetzen, die App-Entwicklung mit besseren Diensten erleichtern, die App-Innovation und -Operationen für ein besseres Nutzererlebnis verbessern und die Grundlage für ein alle Szenarien umfassendes, vernetztes App-Ökosystem schaffen.Um mehr über HMS Core zu erfahren, besuchen Sie bitte HUAWEI-Entwickler (huawei.com) (https://developer.huawei.com/consumer/en/hms)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1756855/HMS_Core.jpgPressekontakt:Vivian Lin,Vivian.lin@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Consumer Business Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111965/5161940